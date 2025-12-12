Že tradicionalno je predsednik Košarkarske zveze Slovenije na decembrskem druženju s predstavniki sedme sile potegnil črto pod koledarsko leto 2025. Beseda je tekla o selektorju moške izbrane vrste Aleksandru Sekuliću, rezultatih preteklega leta, novi naturalizaciji, Luki Dončiću, ženski izbrani vrsti pa tudi izzivih, ki jih prinaša novo leto.

Na Košarkarski zvezi Slovenije so že kar tradicionalno z decembrskim druženjem potegnili črto pod koledarsko leto 2025. Leto, ki je bilo za slovensko košarko uspešno predvsem na področju mlajših starostnih kategorij, saj so se kar tri izbrane vrste v Slovenijo vrnile z medaljami okoli vratu. Košarkarji do 19 let so z bronom na svetovnem prvenstvu poskrbeli za zgodovinski uspeh, bronasti so bili tudi fantje do 16 let na evropskem prvenstvu, do naslova evropskih podprvakinj pa so prišla dekleta v isti kategoriji.

Z manj vzhičenja se je končalo veliko tekmovanje za članski vrsti. Slovenke so evropsko prvenstvo končale na devetem mestu, moški kolegi so bili po nesrečnem porazu v četrtfinalu sedmi. Ravno dogajanje v začetku septembra je veljalo za vrhunec letošnjega reprezentančnega obdobja.

"Nismo veliko pričakovali, pa tudi če nismo, smo bili na koncu razočarani, ker smo svetovne in evropske prvake držali za vrat do konca tretje četrtine, pomagala jim je tudi favoriziranost pri sodnikih. Ko se jim je poklopilo, pa je prišla do izraza še njihova kvaliteta. Bili smo povoženi, ker smo res verjeli, da lahko tisto tekmo dobimo," se je na dogajanje v začetku jeseni spomnil predsednik KZS, Matej Erjavec, ki po koncu velikega tekmovanja takrat ni bil na voljo za komentarje.

Prepričan, je, da bi slovenska moška reprezentanca na Eurobasketu lahko posegla še višje. Foto: Aleš Fevžer

Sekulić z novo pogodbo

Po koncu prvenstva je bilo v zraku kot vselej v zadnjem obdobju precej vprašanj glede prihodnosti selektorja Aleksandra Sekulića. Povsem v tišini in stran od javnosti sta se obe strani dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Selektorja Sekulića pogodba s KZS veže do konca leta 2025, zdaj jo bodo podaljšali še za dve leti. "To bomo storili na januarski skupščini izvršnega odbora, torej za obdobje cikla svetovnega prvenstva," je pojasnil Erjavec.

Ob vprašanju, ali je bilo podaljšanje sodelovanja samoumevno oziroma ali so razmišljali o spremembah, pa je dodal: "Samoumevno ni nič, ni pa bilo nobenih pomislekov. Sam trdim, da Slovenija potrebuje selektorja na dolgi rok, tako kot ga je imela Španija, tako kot ga je imela Francija, če je to le možno. Zaenkrat se kaže, da je to možno. Po mojem mnenju se je selektor Sekulić razvil in zrastel v pravega vodjo strokovnega štaba in igralcev. To, kar počne na kvalifikacijah, ni lahka stvar. Najbolj pomembno je, da ima ta reprezentanca stabilen strokovni štab, ki nas lahko pripelje do velikih tekmovanj," je še dodal Erjavec, ki je poudaril, da o tujem strokovnjaku niso razmišljali, ker so zadovoljni z opravljenim delom.

Aleksander Sekulić bo na mizo dobil novo dvoletno pogodbo. Foto: Aleš Fevžer

Ni skrivnost, da se okoli dogajanja v reprezentanci v zadnjem obdobju dviguje tudi precej negative. "Slaba klima je takrat, ko so slabi rezultati. Na koncu te sodijo samo po rezultatih moške članske reprezentance. Težje razumem slabe besede nekaterih bivših akterjev in znanih košarkarskih delavcev. Ne vem, čemu so namenjene, tudi s te strani bi si želel več podpore za fante, ki so si jo zaslužili. Po tem evropskem prvenstvu je bila javnost zadovoljna s tem rezultatom, če bi izpadli prej, bi bilo verjetno drugače. S tem moramo živeti. Nas je pa to vse skupaj še bolj povezalo med sabo," je prepričan Erjavec.

Glavni kandidat za naturalizacijo Jaxson Hayes

Moška izbrana vrsta, ki v letu 2026 nima velikega tekmovanja, bo svoje vrste v prihodnje dopolnila tudi z novim naturaliziranim košarkarjem. Glavni in trenutno edini kandidat je član LA Lakersov Jaxson Hayes, ki je o tej temi kar spregovoril po eni izmed tekem Lakersov in razkril dobro varovano skrivnost zveze. "Dobro nas je namočil s tisto izjavo (smeh, op. p.), a je na koncu vse skupaj izpadlo prav simpatično. Zagotovo lahko veliko doprinese naši igri, spet pa so to vprašanja za strokovni štab."

"Uradno potekajo aktivnosti, ni pa nič še končano. Postopek je daljši, tudi vprašanje je, kdaj bo on na voljo za naše organe glede na to, da poteka sezona. Zaenkrat je on naš edini kandidat, a ta vprašanja so bolj za selektorja in športnega direktorja KZS, Sašo Dončića, ker sta onadva tista, ki na mizo dajeta imena," je še poudaril Erjavec.

Bo Jaxson Hayes kmalu dobil slovensko državljanstvo? Foto: Guliverimage

Ta se seveda ni mogel izogniti niti vprašanjem o Luki Dončiću. "Luko med sezono obiščemo vsako leto, če ne mi pa oče, tako da smo ves čas v kontaktu. Tudi z Lakersi imamo odličen odnos, zaenkrat je tako, da kar želimo to dobimo. Videli ste, da so Luko prišli tudi pogledat v Katovice, kar je precej odmevalo," je povedal Erjavec.

Precej nesrečno leto je za Vlatkom Čančarjem, ki je zaradi poškodbe že sklenil letošnjo sezono, v četrtek pa se je na Instagramu oglasil s posebnim sporočilom. "Z Vlatkom sva se slišala dan preden je šel na operacijo, tudi Saša Dončić in Marko Milić sta bila z njim v stiku. Neverjetno je, kakšno smolo ima, a je neverjetno, kako je pozitiven. Preden je šel na operacijo v München, mi je dejal, da se bo vrnil še močnejši in upam, da bo res," je dejal Erjavec.

V boj za nov mandat

Če se bodo slovenski košarkarji v prihajajočem letu borili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, pa posebna "tekma" čaka tudi predsednika KZS, saj se obetajo volitve za nov mandat na čelu krovne zveze. "Šel bom v kandidaturo za nov mandat, če bodo klubi to potrdili, pa ga bom tudi dobil. Bomo videli. V glavi grem na to predvsem z enim dobrim izzivom in to je menjava generacij, ki je izredno zanimiva, pa seveda tudi z mislijo na Eurobasket 2029, ki smo ga pripeljali v Slovenijo in iz katerega pričakujem, da bomo imeli dobiček, ki ga bomo reinvestirali v klubsko košarko," se je v prihodnost ozrl Erjavec.

Velike načrte imajo predvsem z domačim Eurobasketom 2029, na katerem bo Slovenija gostila eno izmed skupin prvega dela. "Direktor tega bo isti kot leta 2013, torej generalni sekretar KZS Aleš Križnar. Znan je po tem, da ves čas trdo dela, delegirali bomo njegovo delo, bo pa ostal na enaki funkciji tudi na KZS," je še dodal Erjavec, ki bo imel z ekipo "generalko" prihodnje leto na domačem Eurobasketu do 20 let. "Tej generaciji bi radi dali krono. Želja je, da pridejo vsi najboljši, bomo pa skušali to uskladiti, da bo najboljše za vse."

Stožice bodo leta 2029 gostile eno od skupin prvega dela evropskega prvenstva. Foto: Aleš Fevžer

Poseben motiv mu predstavlja tudi menjava generacij. "Zdaj smo imeli z naskokom najmlajšo generacijo v naši skupini, s tem pomlajevanjem smo začeli že prej, kar je zagotovo pozitivno. To je proces, ki traja. Če tukaj govorimo predvsem o Stefanu Joksimoviću in Urbanu Krofliču, sta naši igri prinesla res veliko. Že dolgo nisem videl košarkarja, ki bi šel tako neustrašno na koš."

Je pa velik minus odsotnost košarkarjev, ki se udejstvujejo v ligi NCAA. "Nič se ne spreminja, ni pričakovati, da bodo igralci med sezono na voljo, kar je velika škoda. Podobno je za poletje, ker morajo biti prvi dan zbora na licu mesta, drugače pogodbe niso veljavne. Sistemske rešitve na žalost zaenkrat ni, vse je na tem, kako se igralec individualno dogovori z univerzo. O tem se veliko razpravlja."

"Moja ocena tega leta je pozitivna, mogoče smo pri dekletih bili malce razočarani, ker smo pričakovali malce več, objektivno gledano pa smo zadovoljni," je še piko ob leto 2025 postavil Erjavec.

