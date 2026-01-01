Nika Prevc zanesljivo do kvalifikacijske zmage, na tekmo še dve Slovenki

Zanesljiva zmagovalka kvalifikacij za drugo tekmo turneje dveh večerov, ki se bo začela ob 16.15, je Nika Prevc, ki napada tretjo skupno zmago na turneji. Za 9,8 točke je prehitela Nozomi Marujamo. Na tekmi, v parih bo nastopilo le 30 skakalk, bomo videli še dve Slovenki. Odlično je nastopila Maja Kovačič, ki je 12., Nika Vodan pa je vstopnico ujela z 19. mestom. Katra Komar je bila 34., tako da bo tekmo spremljala kot gledalka.

V kvalifikacijah je nastopilo pet slovenskih tekmovalk. Zmagovalka kvalifikacij je s skokom, dolgim 134,5 metra postala Nike Prevc, ki lovi tretjo zmago v skupnem seštevku turneje dveh skakalnic. Za 9,8 točke je prehitela vodilno skakalko zime Nozomi Marujamo, za 9,9 pa Anno Odine Stroem.

Na tekmi bosta nastopili še Maja Kovačič, ki je izkoristila razmere, skočila 127 metrov in zasedla 12. mesto, in Nika Vodan (119), ki je bila 19.

Katra Komar (117,5) je bila s 34. mestom prekratka za tekmo, na katero se na tej turneji uvrsti le 30 tekmovalk.

Oberstdorf, turneja dveh večerov, tekma (ž)

Prevc najboljša na obeh treningih

Potekali sta trening seriji. V prvi je bila s 133 metri najboljša Nika Prevc, druga je bila Selina Freitag (131), ki je zaostala 3,9 točke, tretja pa Abigail Strate (129) s 4,9 točke zaostanka. Vodilna Nozomi Marujama je skočila 122 metrov in zasedla šesto mesto, Vodan (118) je bila 11., Maja Kovačič (112,5) 31., Katra Komar (100,5) pa 47.

Tudi na drugem treningu je bila najboljša Prevc s 129 metri, 8,9 točke pred Kitajko Ping Zeng, tretja je bila Lisa Eder z 10 točkami zaostanka. Marujama je bila šele 14., Kovačič (115) je zasedla 21. mesto, Vodan (102,5) 32., Komar (108) pa 34.

Po informacijah iz Avstrije naj bi tekmovalke prihodnjo sezono premierno dočakale novoletno turnejo štirih skakalnic, zato naj bi bila letošnja izvedba turneje dveh večerov zadnja.

V slovenskem taboru si želijo, da bi Nika Prevc najkasneje po tekmah v Beljaku prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala in se v rumeni majici predstavila na domačih tekmah na Ljubnem ob Savinji, ki bosta na sporedu 10. in 11. januarja.

Oberstdorf, turneja dveh večerov, kvalifikacije (ž)

