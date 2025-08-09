Slovenska košarkarska reprezentanca je v petek odigrala prvo pripravljalno tekmo pred bližajočim se EuroBasketom. V polni Dvorani Stožice so varovanci Aleksandra Sekulića priznali premoč Nemcem, ki so slavili s 103:89. Po srečanju, ki je razgalilo pomanjkljivosti v slovenski izbrani vrsti, ni manjkalo kritik na prikazano igro, prek Facebooka pa se je oglasil tudi nekdanji reprezentant Boris Gorenc in zapisal nekaj pikrih na račun vodstva košarkarske zveze.

"Po prvi pripravljalni tekmi naše slovenske košarkarske reprezentance je nekaj stvari kristalno jasnih: košarkarska zveza je odpovedala. Da nimaš rezervnega načrta za naturalizirane igralce, je ogromna napaka – takšna, ki bi morala pripeljati do odstopa ljudi, ki vodijo zvezo, še posebej, če upoštevamo, da imamo Luko Dončića, enega najboljših igralcev na planetu. Ta ekipa nima prav nobenih možnosti za kakršenkoli rezultat na prihajajočem evropskem prvenstvu. Nobenih. Luko bi morali oprostiti sodelovanja na tem tekmovanju in naj se pridruži le, ko bomo vsaj napol konkurenčni. Če ne, si zapomnite moje besede: na naslednjem velikem tekmovanju ga več ne bo zraven," je oster zapis začel nekdanji košarkar, ki je dres s slovenskim grbom nosil na petih prvenstvih stare celine.

Nato je nadaljeval s tem, da bi v trenutni situacije morali v ospredje stopiti mladi, ki bodo nosilci igre v prihodnjih letih: "Ker je pred nami vseeno lepo evropsko prvenstvo, na katerem nimamo realnih možnosti za zmago, lahko vsaj gledamo te mlade igralce, spoznamo, kdo bi nam lahko pomagal v prihodnosti, in to izkoristimo kot resnično priložnost za razvoj."

Za konec se je v bran stopil tudi selektorju Sekuliću: "In še nekaj: naš selektor – za katerega verjamem, da je res dober trener – je postavljen v položaj, kjer pokriva napake tistih, ki vodijo organizacijo. To je grozno. Tega si ni zaslužil."