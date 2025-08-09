Tudi ta konec tedna je pričakovati gost promet z zastoji, predvsem na avtocestah in cestah proti turističnim krajem. Na prometnoinformacijskem centru in policiji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo le spočiti in zbrani ter spremljajo promet in prometno signalizacijo. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.

Gorenjski policisti opozarjajo voznike na pričakovan gost promet na gorenjski avtocesti v obe smeri, na vzporednih cestah in na vseh cestah, ki vodijo do izletniško-turističnih krajev, kot so Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Predor Karavanke bodo občasno zapirali, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Ob daljši koloni je pričakovati zaporo pri izvozu Jesenice vzhod, Lipce za tranzitni promet v smeri Kranjske Gore. Promet bo dovoljen za lokalni promet v skrbi za pretočnost in interventne poti skozi Jesenice, so navedli na policiji.

Na primorski avtocesti so posledice prometne nesreče med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda umaknjene. Ostaja daljši zastoj, obvoz je mogoč po regionalni cesti med priključkoma Logatec in Postojna. Foto: Dars/Promet.si

Gost promet pričakujejo tudi pri izvozu Lesce

Pričakovati je tudi zelo gost promet pri izvozu Lesce na gorenjski avtocesti v smeri Karavank proti Bledu in Bohinju. Tu bo obstajala možnost naleta, zato na tem odseku avtoceste še posebej pozivajo voznike k previdnosti in zagotavljanju primerne varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti glede na stanje in potek prometa. Gost promet z zastoji se pričakuje v obeh smereh na relaciji Lesce–Bled–Bohinj.

Na policiji poudarjajo, da naj vozniki sproti spremljajo prometne informacije v sredstvih javnega obveščanja, na informacijskih točkah in portalih upravljavca avtoceste Dars. Posebej pa naj bodo pozorni na trenutno postavljeno prometno signalizacijo vzdolž načrtovane poti po avtocesti.

Kje že nastajajo zastoji?



Na primorski avtocesti je zastoj od razcepa Kozarje proti Brezovici. Na podravski avtocesti je zastoj dolg tri kilometre med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj je pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor. Na štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.



Na štajerski avtocesti zaradi del med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri promet poteka po enem voznem pasu. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.



Na gorenjski avtocesti sta na priključku Šentvid zaprta uvoz s Celovške ceste proti Kosezam in izvoz iz smeri Kosez na Celovško cesto.



Na dolenjski avtocesti promet med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto vzhod poteka po enem pasu proti Obrežju in dveh zoženih pasovih proti Ljubljani. Zaprta sta izvoz in uvoz Novo mesto zahod proti Obrežju.

Prometni zastoji:

V stoječi koloni ne zapuščajte vozil in ne hodite po avtocesti

Da bi omilili in preprečili možnost prometne nesreče, udeležencem v prometu med drugim svetujejo, da naj v stoječi koloni ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti. Ustvarijo naj reševalni pas, navigacijski sistemi naj jim bodo zgolj v pomoč, prioriteti naj bosta osredotočenost na cesto in spremljanje trenutnih aktualnih informacij vzdolž njihove načrtovane poti. Sprotne informacije so dostopne na promet.si.

Spremljajte stanje na cestah:

Da bodo zagotavljali pretočnost in prometno varnost, bodo policisti z vsemi razpoložljivimi patruljami na terenu sodelovali tudi z redarji. "Vsi se zavedamo, da brez zastojev žal ne bo šlo. Zato je slaba volja udeležencev v prometu odveč in rajši pomagajmo drug drugemu, da vsakega doseže prava informacija in da gremo v okviru možnosti na pot izven načrtovanih zgostitev oziroma da se jim s pravočasno izbiro alternativne poti izognimo. Naj bodo naše ceste varne," so še dodali gorenjski policisti.

Razmere na mejnih prehodih: