R. K.

Petek,
8. 8. 2025,
19.06

19 minut

Noro početje: z električnim skirojem vozil po avtocesti #video

R. K.

Voznik je sicer nosil čelado.

Voznik je sicer nosil čelado.

Foto: Prometne zgode i nezgode / Facebook

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek voznika, ki se je z električnim skirojem po prehitevalnem pasu peljal skozi predor.

Posnetek, objavljen na profilu na Facebooku Prometne zgode i nezgode, je sprožil precejšnje razburjenje. Nastal je na Hrvaškem, na avtocesti Solin-Klis. Na njem vidimo voznika, ki se je ponoči z električnim skirojem po prehitevalnem pasu peljal skozi predor. Zaradi počasne vožnje je za njim nastala kolona vozil, nejevoljni vozniki pa so mu začeli trobit. 

Pod objavo posnetka se je vsul plaz komentarjev. Uporabniki so pozvali k strožjim pravilom in kaznim za voznike električnih skirojev.

Skrb vzbujajoči podatki

V prvih šestih mesecih letošnjega leta so pri naših južnih sosedih zabeležili 257 nesreč s poškodbami na električnih skirojih, kar je skoraj trikrat več kot lani. Kot poročajo hrvaški mediji, je posebej skrb vzbujajoče to, da je petkrat več hujših poškodb glave, in dejstvo, da je kar 40 odstotkov poškodovanih otrok mlajših od 14 let, čeprav po zakonu električnega skuterja ne bi smeli voziti.  

Samo v zadnjih nekaj tednih so na Hrvaškem zabeležili vrsto nesreč, v katerih so bili udeleženi otroci. V bližini Bjelovarja je 13-letnik, ki je vozil brez čelade in pod vplivom alkohola, s skuterjem trčil v most in končal na intenzivni negi s hudimi poškodbami glave in več zlomi. 

V Osijeku sta se v dveh dneh hudo poškodovala dva fanta, eden je brez čelade zapeljal v križišče in trčil v avto, drugi pa je padel s skiroja, navaja Index.hr.

