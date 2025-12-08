Srhljiv prizor iz Moskve: bil je na mestu mrtev #video

Nadzorne kamere so posnele grozljivo prometno nesrečo, v kateri je umrl dostavljalec hrane, ki ga je na prehodu za pešce zbil avtomobil ruske policije. Trk je bil tako silovit, da je dostavljalca na mopedu odbilo več metrov v zrak, zato mu ni bilo več pomoči. Jasno je, da dostavljalec ne bi smel prečkati ceste na prehodu za pešce, razlog za grozljivo nesrečo pa je tudi vratolomna vožnja policijskega vozila, ki je skoraj zagotovo vozilo bistveno prehitro.