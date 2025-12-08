Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
21.26

5 minut

Srhljiv prizor iz Moskve: bil je na mestu mrtev #video

P. P.

Nadzorne kamere so posnele grozljivo prometno nesrečo, v kateri je umrl dostavljalec hrane, ki ga je na prehodu za pešce zbil avtomobil ruske policije. Trk je bil tako silovit, da je dostavljalca na mopedu odbilo več metrov v zrak, zato mu ni bilo več pomoči. Jasno je, da dostavljalec ne bi smel prečkati ceste na prehodu za pešce, razlog za grozljivo nesrečo pa je tudi vratolomna vožnja policijskega vozila, ki je skoraj zagotovo vozilo bistveno prehitro.

Rusija ceste ceste promet promet nesreča nesreča video
