Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
7.00

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,57

Natisni članek

Natisni članek
železniška nesreča Mehika nesreča nesreča

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 7.00

59 minut

13 mrtvih in skoraj sto ranjenih v železniški nesreči

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,57
Železnika nesreča Mehika | Sprožena je bila preiskava nesreče. | Foto Reuters

Sprožena je bila preiskava nesreče.

Foto: Reuters

Mehiška mornarica je sporočila, da je medoceanski vlak z 250 potniki iztiril v bližini mesta Nisanda. V nesreči je umrlo 13 potnikov, skoraj sto je bilo ranjenih.

Mehiške oblasti so v nedeljo sporočile, da je v železniški nesreči v zvezni državi Oaxaca umrlo najmanj 13 ljudi. Skoraj sto ljudi je bilo poškodovanih, od teh so jih morali 36 odpeljati v bolnišnico. Predsednica Claudia Sheinbaum je povedala, da je pet poškodovanih v kritičnem stanju.

Sprožena je bila preiskava nesreče.

Vlak Interoceanic, ki je začel obratovati leta 2023 pod nekdanjim predsednikom Andresom Manuelom Lopezom Obradorjem, je del širšega projekta Interoceanski koridor.

Fotogalerija
1
 / 4

Pobuda je zasnovana za posodobitev železniške povezave čez ožino Tehuantepec, ki povezuje mehiško pristanišče Salina Cruz na Tihem oceanu s Coatzacoalcosom v Mehiškem zalivu.

Prometna nesreča na štajerski avtocesti pri Tepanjah
Novice Pet žrtev v nekaj sekundah. Ali so Slovenci varni v prometu?
nesreča
Sportal Grozljiva tragedija v Indoneziji: v nesreči turističnega čolna umrli španski trener in njegovi otroci
Francoske Alpe, snežni plaz
Novice Snežni plaz pokopal štiri alpiniste
železniška nesreča Mehika nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.