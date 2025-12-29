Ponedeljek, 29. 12. 2025, 7.00
13 mrtvih in skoraj sto ranjenih v železniški nesreči
Mehiška mornarica je sporočila, da je medoceanski vlak z 250 potniki iztiril v bližini mesta Nisanda. V nesreči je umrlo 13 potnikov, skoraj sto je bilo ranjenih.
Mehiške oblasti so v nedeljo sporočile, da je v železniški nesreči v zvezni državi Oaxaca umrlo najmanj 13 ljudi. Skoraj sto ljudi je bilo poškodovanih, od teh so jih morali 36 odpeljati v bolnišnico. Predsednica Claudia Sheinbaum je povedala, da je pet poškodovanih v kritičnem stanju.
Sprožena je bila preiskava nesreče.
Vlak Interoceanic, ki je začel obratovati leta 2023 pod nekdanjim predsednikom Andresom Manuelom Lopezom Obradorjem, je del širšega projekta Interoceanski koridor.
Pobuda je zasnovana za posodobitev železniške povezave čez ožino Tehuantepec, ki povezuje mehiško pristanišče Salina Cruz na Tihem oceanu s Coatzacoalcosom v Mehiškem zalivu.