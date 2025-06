Električni skiroji so v zadnjih nekaj letih močno spremenili urbano mikromobilnost in leta 2021 tudi zahtevali dopolnitev zakona o varnosti v cestnem prometu. To dopolnilo je električne skiroje uvrstilo med lahka motorna vozila. Uradno njihova hitrost ne sme presegati 25 kilometrov na uro. Čelada je obvezna za mladoletne, za stare 18 let in več pa priporočljiva. Z njimi se je dovoljeno voziti po kolesarskem pasu, stezi ali poti, znotraj naselja pa tudi ob desnem robu cestišča. Izven naselja vožnja z električnimi skiroji ni dovoljena.

Po Keltiki drvel tudi hitreje kot 60 kilometrov na uro

Prav na podeželskih cestah pa električnih skirojev ne srečamo pogosto. Zato smo bili presenečeni, ko smo na regionalni cesti med Logatcem in Godovičem (proti Idriji) dohiteli zelo hitrega voznika električnega skiroja. Kot je razvidno z zgornjega posnetka, je njegova hitrost presegala 60 kilometrov na uro. Čelade ni nosil, kar je z varnostnega vidika pri taki hitrosti in v rednem prometu med koncem tedna zagotovo sporno.