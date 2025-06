Pozor: primorska avtocesta zaprta zaradi gorečega vozila

Zaradi gašenja gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center. Nastal je daljši zastoj. Vozite previdno in ne pozabite ustvariti reševalnega pasu.

Do prometnih zastojev prihaja tudi drugod po državi. Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Na primorski avtocesti so že pred zaporo nastajali zastoji med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako je zastoj na cesti Šmarje–Koper in na cestah pred prehodoma Sečovlje in Dragonja iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, poroča prometnoinformacijski center.

Med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.