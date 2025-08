Na primorski avtocesti zastoj tovornih vozil

Zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, prav tako na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča do razcepa Kozarje proti Primorski.

Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru, med Sežano in mejnim prehodom Fernetiči pa poročajo o zastoju tovornih vozil proti Italiji. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Tabor.

Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, ki je dolg 500 metrov.

O zastoju poročajo še z dolenjske avtoceste pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.