Nove podrobnosti tragične nesreče: 32-letna ženska umrla, otrok hudo poškodovan

V nedeljo okoli 4. ure zjutraj se je na hitri cesti na nekdanjem mejnem prehodu Vrtojba zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila 32-letna ženska, štiri osebe so utrpele hude telesne poškodbe. Med hudo poškodovanimi je tudi otrok, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

V prometni nesreči sta bili udeleženi dve osebni vozili znamke mercedes in BMW, obe vozili švicarskih registrskih številk. Kot pojasnjujejo na PU Nova Gorica, je po dosedanjih ugotovitvah voznik mercedesa tik pred državno mejo s sosednjo Italijo trčil v osebni avtomobil znamke BMW. Po trku je vozili odbilo na ozemlje Italije, pri čemer je vozilo znamke BWM zagorelo.

Po poročanju italijanske spletne strani RAI naj bi moški v vozilu znamke BMW na meji opazil kontrolo mejne policije, zato naj bi začel naglo zavirati, vozniku mercedesa pa ni uspelo pravočasno ustaviti in je zato trčil v zadnji del avtomobila.

V prometni nesreči je življenje izgubila 32-letna ženska, ki je bila sopotnica v prvem udeleženem osebnem vozilu znamke BMW, voznik in otrok v omenjenem vozilu pa sta utrpela hude telesne poškodbe. Italijanski reševalci so ju s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Po poročanju Radia Robin so vsi trije državljani Srbije. Družina, ki živi v Švici, naj bi se vračala s počitnic.

Prav tako sta bila v prometni nesreči huje poškodovana oba moška v drugem osebnem vozilu znamke mercedes. Na kraju so jima reševalci nudili prvo pomoč, nato pa so ju prepeljali v bolnišnico v Italiji.

Okoliščine preiskuje italijanska policija

Na kraju nesreče so poleg italijanske in slovenske policije posredovali tudi reševalci in gasilci. Preiskavo vseh okoliščin tragične nesreče obravnavajo varnostni in pravosodni organi iz Italije. Okoliščine prometne nesreče na slovenski strani državne meje pa preiskuje tudi slovenska policija, ki italijanskim varnostnim in pravosodnim organom nudi ustrezno pomoč pri omenjeni preiskavi, so sporočili s PU Nova Gorica. O zadevi je policija seznanila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila hitra cesta H4 na območju nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba zaprta vse do popoldneva.

Črna statistika

Letos so slovenske ceste zahtevale 61 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 39 smrtnih žrtev, so danes sporočili z Generalne policijske uprave.