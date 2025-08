Belo ali rumeno zlato: kako izbrati pravi odtenek za svojo polt?

Pri izbiri nakita ne gre le za obliko ali ceno, temveč tudi za pravo barvo kovine, ki lahko ima ključno vlogo pri končnem videzu. Eno izmed najpogostejših vprašanj je, ali mi bolj pristaja belo ali rumeno zlato. Odgovor pa se skriva v naši koži, barvi oči, las in celo osebnem slogu. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo nekaj smernic, ki vam lahko pomagajo pri odločitvi.

Prvi korak je, da prepoznate svoj podton kože

Ključ do prave izbire je poznavanje lastnega podtona, ki je lahko hladen, topel ali nevtralen.

Kako ga določiti?

Oglejte si žile na zapestju. Modrikaste ali vijoličaste žile kažejo na hladen podton, zelenkaste pa na toplega.

Pomislite, kako vaša koža reagira na sonce. Če na primer hitro porjavite, imate najverjetneje topel ali nevtralen podton. Če vas sonce pogosto opeče, gre verjetno za hladen podton.

Primerjajte srebrn in zlat nakit. Če vam bolje pristaja srebrn nakit, imate hladen podton. Če pa vam zlato polepša polt, je vaš podton topel.

Foto: Shutterstock

Katero zlato se ujema z vašim podtonom?

Hladen podton: priporočamo belo zlato, srebro ali platino.

Topel podton: lepo vam bodo pristajali rumeno zlato, rožnato zlato in tople kovinske barve, ki se zlijejo z zlato ali olivno kožo.

Nevtralen podton: to pomeni, da imate svobodo, saj vam pristajajo tako tople kot hladne kovine. Lahko jih tudi kombinirate.

Foto: Shutterstock

Vpliv barve las in oči

Ljudje s temnimi lasmi in svetlimi očmi (modre, sive) pogosto bolje nosijo belo zlato.

Ljudje z rjavimi očmi in toplimi toni las (kavni, medeni, bakreni) navadno zaživijo z rumenim zlatom.

Ne pozabite na svoj modni slog

Nakup nakita naj bo v skladu z vašim osebnim slogom. Če prisegate na minimalizem, hladne barve in sodobno eleganco, boste verjetno raje izbrali belo zlato. Če ste naklonjeni naravnim tonom, retro ali boho estetiki, pa se boste lažje poistovetili z rumenim zlatom.

Foto: Shutterstock

Kombinacija kovin je novi trend

V zadnjih letih se je pojavil trend, ki združuje obe barvi kovin. Kombinacija belega in rumenega zlata je modna, drzna in elegantna. Ta je še posebej primerna za vse z nevtralnim podtonom ali tiste, ki radi izstopajo in si brez skrbi privoščijo plastenje različnih kovin.

