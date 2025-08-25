Palestinska zunanja ministrica pričakuje nadaljnja priznanja Palestine

Iskreno verjamem, da je priznanje Palestine edino jamstvo za mir in varnost ter mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev z ramo ob rami, je danes ob obisku palestinske kolegice Varsen Agabekjan Šahin dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Gostja je medtem izrazila pričakovanje, da bo njeno domovino v septembru priznalo še več držav.

Upanje, da bo na septembrski konferenci o rešitvi dveh držav, ki bo potekala v New Yorku, še več držav priznalo Palestino, je izrazila tudi Fajon.

"Srčno upam, da bo Slovenija skupaj s Palestino v naslednjih tednih še bolj spodbudila mednarodno skupnost, da bodo priznanju Slovenije sledile nove države," je dejala in poudarila, da je pravica Palestincev do samoodločbe nenazadnje njihova neodtujljiva pravica.

"Pričakujemo, da bo še več drugih držav v septembru priznalo Palestino. Nekatere so to že napovedale, nekatere se še obotavljajo, a verjamemo, da bodo naredile korak naprej," pa je dejala palestinska zunanja ministrica Agabekjan Šahin. Po njenih besedah v Ramali pričakujejo, da se bo število držav, ki so priznale Palestino, do konca septembra s 149 povečalo na okoli 160.

"Priznanje ni samo dejanje pravičnosti, temveč je ključni korak (...) proti udejanjanju rešitve dveh držav," je dodala in se Sloveniji zahvalila za načelno držo pri zavzemanju za mir, moralno jasnost in neomajnost pri zagovarjanju spoštovanja mednarodnega prava in človekovih pravic.

Pogovor o razmerah v Gazi

Ministrici sta sicer v pogovoru razpravljali zlasti o razmerah v Gazi, kjer so Združeni narodi nedavno uradno razglasili lakoto, Izrael pa je začel novo ofenzivo. Obseg uničenja in nevzdržnost položaja prebivalcev enklave sta v izjavi izpostavili obe.

"Lakota, tudi nova vojaška ofenziva na mesto Gaza, odobreni načrti za gradnjo naselbin na Zahodnem bregu, vse to kroji situacijo, za katero preprosto vsem nam zmanjkuje besed," je dejala Fajon in napovedala, da si bo Slovenija še naprej na vseh ravneh prizadevala za lajšanje razmer tako v Gazi kot na Zahodnem bregu.

Obenem bo Slovenija, kot je še dejala, partnerjem v Evropski uniji "nastavljala ogledalo" in poudarjala, da je treba za Palestince v luči izraelskega ravnanja storiti bistveno več.

Na vprašanje o morebitnih prihodnjih dodatnih sankcijah proti Izraelu je Fajon odvrnila, da Slovenija z enako mislečimi državam dela v tej smeri. "Ko bodo novi ukrepi dovolj zreli, bomo o njih tudi govorili," je pojasnila.

Podpisan memorandum o sodelovanju

Ministrici sta ob priložnosti podpisali memorandum o soglasju o razvoju odnosov med državama, s čimer se bo vzpostavil formalni okvir za redni dialog in konkretno sodelovanje po slovenskem priznanju Palestine.

Agabekjan Šahin se bo danes sestala tudi s premierjem Robertom Golobom, v DZ pa jo bodo sprejeli člani skupine prijateljstva s Palestino pod vodstvom njenega predsednika Mateja Tašnerja Vatovca. V torek se bo nato sestala še s predsednico republike Natašo Pirc Musar. V okviru obiska jo bo predvidoma sprejela tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Palestinska ministrica se je sicer v Sloveniji mudila že pretekli konec tedna. Med drugim sta se s Fajon v soboto udeležili zaključnega dogodka v sklopu kampanje Sit Down – premiere muzikala Otrok miru na odru Križank v okviru Ljubljana Festivala.