Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
16. 11. 2025,
17.17

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Slovenija Barcelona Brnik Vueling

Nedelja, 16. 11. 2025, 17.17

32 minut

Z Brnika odslej tudi direktni poleti v Barcelono

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vueling, letalski prevoznik, nizkocenovni, Španija | Lete do Barcelone bo španski nizkocenovni prevoznik Vueling izvajal z letalom Airbus A320. | Foto Guliverimage

Lete do Barcelone bo španski nizkocenovni prevoznik Vueling izvajal z letalom Airbus A320.

Foto: Guliverimage

Z Brnika bo odslej možno poleteti tudi v Barcelono. Španski nizkocenovni prevoznik Vueling je namreč danes vzpostavil redne lete med ljubljanskim letališčem in katalonsko prestolnico. Povezava bo na voljo dvakrat tedensko, v času praznične sezone bo dodan še tretji let, so zapisali v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.

Na Brniku je popoldne pristalo letalo družbe Vueling iz Barcelone, s čimer je ljubljansko letališče v letošnjem zimskem voznem redu bogatejše še za tretjo novo destinacijo. Po Las Palmasu in Manchestru je odslej z Brnika možno direktno poleteti tudi v Barcelono, s čimer se krepi dostopnost med Slovenijo in Španijo ter razširja mreža nizkocenovnih letov z ljubljanskega letališča, so pojasnili v družbi Fraport Slovenija.

Povezava med Ljubljano in Barcelono bo na voljo dvakrat tedensko, ob četrtkih in nedeljah. V času praznične sezone, med 9. decembrom in 6. januarjem, bo dodan še tretji tedenski let ob torkih. Lete bo Vueling izvajal z letalom Airbus A320, vozovnice pa so že na voljo pri prevozniku, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kontrolni stolp na letališču Brnik. Kontrola zračnega prometa. Letališče Brnik.
Novice Na Brniku pristalo prvo letalo nove povezave z Manchestrom

Ob tem so navedli besede poslovne direktorice družbe Babett Stapel, da težko pričakovana povezava z Barcelono prinaša več kot le nove letalske možnosti, saj pomeni tudi "dodatno priložnost za krepitev gospodarskih, turističnih in kulturnih vezi med državama". "Pričakujemo, da bo linija dobro sprejeta tako med slovenskimi potniki kot tudi med obiskovalci iz Španije," je dodala.

Direktor za mrežo in strategijo pri Vuelingu Jordi Pla je po njihovih navedbah izpostavil, da so močno zavezani povezovanju Evrope s Španijo, primer tega je tudi nova linija med Ljubljano in Barcelono. "Gre za edino neposredno povezavo med obema mestoma in ponosni smo, da jo lahko ponudimo," je dodal.

Dostop do širše mreže letov

V sporočilu za javnost so zapisali, da je letališče Barcelona El Prat eno ključnih evropskih vozlišč, od koder Vueling ponuja povezave do več kot 100 destinacij v 30 državah. Nova linija tako slovenskim potnikom omogoča enostavnejši dostop do širše mreže letov in obenem odpira vrata novim obiskovalcem iz Španije, ki želijo raziskati Slovenijo.

Boeing 787 Dreamliner
Avtomoto Na Brniku je danes pristal ta veliki Boeingov lepotec, zakaj je poseben? #video

Vueling je vodilni prevoznik v svoji glavni bazi v Barceloni, kjer vse leto upravlja mrežo približno 250 linij. Lani je letalska družba opravila več kot 223 tisoč letov in prepeljala 38 milijonov potnikov, s čimer je utrdila svoj položaj enega vodilnih evropskih nizkocenovnih prevoznikov, so navedli.

Na ljubljanskem letališču pa so po njihovih navedbah v oktobru našteli več kot 150 tisoč potnikov, kar je 18 odstotkov več kot oktobra lani. Od januarja do oktobra letos so na letališču pozdravili več kot 1,38 milijona potnikov, kar predstavlja 9,6-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Spodbujanje rasti potniškega prometa ostaja ena ključnih strateških prioritet Fraporta Slovenija, so še dodali.

letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Novice Izraelski varnostniki na ljubljanskem letališču ne smejo biti več oboroženi
Slovenija Barcelona Brnik Vueling
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.