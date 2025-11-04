Na letališču Jožeta Pučnika je danes pristalo prvo letalo nove povezave britanskega prevoznika Easyjet z Manchestrom. Povezava s tretjim največjim mestom na Otoku se pridružuje Easyjetovim letom na londonsko letališče Gatwick. Prihodnjo pomlad naj bi stekli še poleti v škotsko prestolnico Edinburg.

Nova redna linija, ki je ena od novosti v okviru zimskega voznega reda, bo potnikom z Brnika omogočila neposreden dostop do severne Anglije, enega gospodarsko najmočnejših in kulturno najbolj živahnih delov Združenega kraljestva, so ob prihodu prvega poleta iz Manchestra zapisali v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče.

Manchester je znan po bogati industrijski dediščini, svetovno znanih nogometnih klubih Manchester United in Manchester City – za United igra tudi slovenski nogometaš Benjamin Šeško – ter po živahnem kulturnem in glasbenem dogajanju, so strnili v upravljavcu. Poleg tega je mesto pomembno poslovno in izobraževalno središče s številnimi univerzami in tehnološkimi podjetji.

Letite lahko vsak torek in soboto

Leteli boste lahko vsak torek in soboto, Easyjet pa jih bo predvidoma izvajal s 186-sedežnim letalom Airbus A320. Vozovnice so že na voljo na spletni strani britanskega prevoznika, cena enosmerne vozovnice pa se začne pri 29,49 evra.

"Izjemno nas veseli, da je Easyjet naše dolgoletno sodelovanje nadgradil z uvedbo nove linije in tako prispeval h krepitvi ponudbe nizkocenovnih povezav z letališča. Poleti v Manchester bodo pomemben doprinos za povezljivost z britanskim trgom, tako za prihode turistov kot za krepitev poslovnih vezi med državama," so ob zagonu povezave v sporočilu za javnost citirali poslovodno direktorico Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Easyjet je na ljubljanskem letališču prisoten od leta 2004, ko je uvedel polete v London. Trenutno tako Ljubljano povezuje tudi z londonskim letališčem Gatwick. V Manchestru ima eno od svojih večjih baz, od koder ponuja polete na več kot 80 destinacij po Evropi, vključno z največjimi mesti in priljubljenimi počitniškimi destinacijami v Sredozemlju.

Poleg nove linije v Manchester je za prihajajočo pomlad Easyjet napovedal tudi povezavo med Ljubljano in Edinburgom.