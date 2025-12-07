Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
7. 12. 2025,
12.01

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
policija reševalci incident letališče London

Nedelja, 7. 12. 2025, 12.01

45 minut

Incident na londonskem letališču: policija pridržala eno osebo #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Na londonskem letališču Heathrow se je danes zjutraj zgodil incident. Skupina moških je več ljudi poškropila s solzivcem in nato pobegnila s kraja dogodka. Policiji je uspelo izslediti enega od osumljencev, preostale še išče, poroča Sky News.

V večnadstropni garaži terminala 3 na londonskem letališču Heathrow je skupina moških s solzivcem poškropila več ljudi in nato zbežala. Na kraj dogodka so bile napotene reševalne službe, ki so ljudem nudile prvo pomoč in jih prepeljale v bolnišnico. Policija je potrdila, da njihove poškodbe niso smrtno nevarne, trajnih posledic za njihovo zdravje ne gre pričakovati. 

Posnetki, ki so zaokrožili na družbenih omrežjih, prikazujejo veliko število oboroženih policistov na parkirišču. Enega od osumljencev so pridržali in je trenutno v priporu. Poteka intenzivna preiskava za izsleditev ostalih udeležencev napada s solzivcem. 

Okrepljena prisotnost policije

Poveljnik policije Peter Stevens je dejal, da incidenta ne obravnavajo kot teroristično dejanje in da gre verjetno za stopnjevanje prepira. "Na tej stopnji menimo, da je bila v incident vpletena skupina ljudi, ki so se poznali, prepir pa se je stopnjeval in povzročil več poškodb," je pojasnil Stevens.

"Naši policisti so se hitro odzvali. Na letališču Heathrow bo dopoldne okrepljena policijska prisotnost, z namenom nadaljevanja preiskave in zagotavljanja varnosti na tem območju," je dodal poveljnik.

Kaos v prometu

Incident je povzročil prometni kaos. V garaži terminala 3 je nastala precejšnja gneča vozil. Na letališču so potnikom svetovali, naj si za prihod na letališče vzamejo več čas, prav tako je bila nekaj časa zaprta avtocesta M4. 

Do zamud prihaja tudi v železniškem prometu, na progah Elizabeth in Piccadilly. Čeprav so proge ponovno odprte, so iz National Railways sporočili, da se pričakuje, da se bodo motnje nadaljevale, dokler se promet ne normalizira. 

incident, policija, Bavarski dvor
Novice Nov incident na Bavarskem dvoru
slovenska policija, trak
Novice Incident v diskoteki: v pretepu poškodovane tri osebe, 49-letni storilec v priporu
policija reševalci incident letališče London
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.