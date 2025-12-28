Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
28. 12. 2025,
13.17

Osveženo pred

30 minut

Nedelja, 28. 12. 2025, 13.17

30 minut

V Beogradu začeli deaktivacijo bombe iz druge svetovne vojne

Avtorji:
Sa. B., STA

Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

V Beogradu so začeli deaktivacijo 472-kilogramske letalske bombe ameriške izdelave iz druge svetovne vojne, ki so jo našli v petek. Po navedbah srbskega ministra za notranje zadeve Ivice Dačića pri deaktivaciji sodeluje 122 ljudi, zaradi varnosti pa so okoliške prebivalce pozvali, naj se umaknejo z območja.

Dačić je v izjavi za medije danes dejal, da bodo bombo, ki vsebuje 250 kilogramov eksploziva, sprva prepeljali na drugo lokacijo, in sicer vojaško oporišče Pasuljanske livade, kjer jo bodo nato deaktivirali, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Letalsko bombo so našli na gradbišču v bližini nakupovalnega središča Galerija v predelu Beograd na vodi.

Prebivalci bližnjih stavb v nevarnosti

Akcija poteka v dveh fazah, saj ima bomba dva vžigalnika. Prva faza je deaktiviranje vžigalnikov in njihova ločitev od bombe, druga pa odvoz bombe. Prepeljali jo bodo na varno lokacijo, to so Pasuljanske livade, kjer jo bodo v prihodnjih dveh dneh uničili," je dejal Dačić in dodal, da so že deaktivirali enega od dveh vžigalnikov, drugega pa bodo kmalu.

Dačić je ob tem opozoril, da deaktivacija bombe lahko predstavlja nevarnost za prebivalce bližnjih stavb. Če stanovanj ne morejo zapustiti, je priporočil, naj odprejo okna, spustijo rolete in se umaknejo stran od oken.

Srbski notranji minister je po poročanju Tanjuga opozoril tudi, da je na območju Srbije še veliko neeksplodiranih bomb iz različnih vojn, ob tem pa spomnil, da so lani pred stavbo narodne skupščine našli bombo iz prve svetovne vojne.

