Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
8.35

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29

Natisni članek

Natisni članek
proračun financiranje odpoved leta letališče zaprtje države vlada ZDA

Nedelja, 9. 11. 2025, 8.35

54 minut

Zaradi prekinitve financiranja ameriške vlade odpovedanih več kot 1400 letov

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29
letališče Newark Liberty | Ameriška uprava za varnost v zračnem prometu (FAA), ki je ugotovila, da ne more zagotoviti varnosti ob polni obremenitvi prometa, je zato ukazala postopno zmanjševanje števila letov na 40 največjih letališčih v ZDA. Prihodnji petek naj bi tako delež odpovedanih letov znašal že deset odstotkov. | Foto Guliverimage

Ameriška uprava za varnost v zračnem prometu (FAA), ki je ugotovila, da ne more zagotoviti varnosti ob polni obremenitvi prometa, je zato ukazala postopno zmanjševanje števila letov na 40 največjih letališčih v ZDA. Prihodnji petek naj bi tako delež odpovedanih letov znašal že deset odstotkov.

Foto: Guliverimage

Ameriške letalske družbe so v soboto po ZDA zaradi pomanjkanja kontrolorjev poleta in drugega osebja v času prekinitve financiranja ameriške vlade odpovedale več kot 1400 letov, kakih 6 tisoč jih je imelo zamude, je razvidno s podatkov spletne strani za sledenje letov FlightAware.

Najhujše motnje so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA zabeležili na mednarodnem letališču Charlotte Douglas v Severni Karolini, sledilo pa je mednarodno letališče Newark Liberty v New Jerseyju, glavno letališče za potnike, ki potujejo v New York.

Zaprtje, ki traja že 40. dan in je najdaljše v zgodovini ZDA, izhaja iz proračunske blokade med demokrati in republikanci v kongresu, ki se osredotoča na izdatke za zdravstveno varstvo.

Ni dovolj uslužbencev

Neuspeh pri sprejetju proračuna je v veliki meri ustavil redno delovanje vlade, zaradi česar mnogi zvezni uslužbenci, vključno z letalskimi kontrolorji, delajo brez plačila. Del kontrolorjev zračnega prometa pa si je poiskal druge službe ali koristi bolniško odsotnost.

Ameriška uprava za varnost v zračnem prometu (FAA), ki je ugotovila, da ne more zagotoviti varnosti ob polni obremenitvi prometa, je zato ukazala postopno zmanjševanje števila letov na 40 največjih letališčih v ZDA. Prihodnji petek naj bi tako delež odpovedanih letov znašal že deset odstotkov. V primeru obnovitve financiranja vlade bodo lete ponovno vzpostavili.

Letališče Seattle Tacoma International Airport
Novice Kolaps v ZDA, vse se je zaustavilo
Göteborg, letališče, letališče Göteborg-Landvetter
Novice Nov zračni incident na švedskem letališču
Kontrolni stolp na letališču Brnik. Kontrola zračnega prometa. Letališče Brnik.
Novice Ljubljansko letališče z novo povezavo
proračun financiranje odpoved leta letališče zaprtje države vlada ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.