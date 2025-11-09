Ameriške letalske družbe so v soboto po ZDA zaradi pomanjkanja kontrolorjev poleta in drugega osebja v času prekinitve financiranja ameriške vlade odpovedale več kot 1400 letov, kakih 6 tisoč jih je imelo zamude, je razvidno s podatkov spletne strani za sledenje letov FlightAware.

Najhujše motnje so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA zabeležili na mednarodnem letališču Charlotte Douglas v Severni Karolini, sledilo pa je mednarodno letališče Newark Liberty v New Jerseyju, glavno letališče za potnike, ki potujejo v New York.

Zaprtje, ki traja že 40. dan in je najdaljše v zgodovini ZDA, izhaja iz proračunske blokade med demokrati in republikanci v kongresu, ki se osredotoča na izdatke za zdravstveno varstvo.

Ni dovolj uslužbencev

Neuspeh pri sprejetju proračuna je v veliki meri ustavil redno delovanje vlade, zaradi česar mnogi zvezni uslužbenci, vključno z letalskimi kontrolorji, delajo brez plačila. Del kontrolorjev zračnega prometa pa si je poiskal druge službe ali koristi bolniško odsotnost.

Ameriška uprava za varnost v zračnem prometu (FAA), ki je ugotovila, da ne more zagotoviti varnosti ob polni obremenitvi prometa, je zato ukazala postopno zmanjševanje števila letov na 40 največjih letališčih v ZDA. Prihodnji petek naj bi tako delež odpovedanih letov znašal že deset odstotkov. V primeru obnovitve financiranja vlade bodo lete ponovno vzpostavili.