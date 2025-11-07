ZDA se soočajo z eno najresnejših kriz v letalskem prometu v zadnjih letih, saj je dolgotrajna vladna zaustavitev povzročila množične odpovedi poletov po vsej državi. Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je zaradi pomanjkanja kontrolorjev zračnega prometa odredila postopno zmanjšanje števila poletov na 40 največjih ameriških letališčih. Ukrep bo prizadel na tisoče potnikov dnevno.

FAA je sporočila, da bo od danes število poletov na prizadetih letališčih zmanjšano za štiri odstotke, ta delež pa se bo do 14. novembra postopoma povečal na deset odstotkov.

Seznam letališč, omenjenih v četrtek izdani odredbi FAA, med drugim vključuje tri glavna newyorška vozlišča – letališča New York LaGuardia, New York John F. Kennedy International in Newark Liberty International. Druga prizadeta letališča na severovzhodu so Boston Logan International, Philadelphia International in Teterboro v New Jerseyju. Med prizadetimi letališči so tudi Atlanta, Chicago (O’Hare), Los Angeles (LAX), Houston in Washington D.C.

Zmanjšanje poletov je posledica izjemnega pritiska na kontrolorje zračnega prometa, ki že več kot mesec dni delajo brez plačila. Po podatkih FAA je odsotnost zaposlenih na nekaterih lokacijah presegla 30 odstotkov, kar je sprožilo resne varnostne pomisleke. "Ne gre za politiko, temveč za varnost," je dejal minister za promet Sean Duffy.

Letalske družbe prilagajajo urnike

Največje ameriške letalske družbe so že začele odpovedovati polete. American Airlines bo odpovedal približno 220 poletov dnevno, Delta okoli 170, United Airlines pa okoli 200. Večina odpovedi bo prizadela domače in regionalne polete, medtem ko naj bi mednarodni poleti ostali večinoma nespremenjeni.

Letalske družbe potnikom ponujajo možnost brezplačne spremembe ali odpovedi poletov, vključno z vračilom denarja. Vendar pa po navedbah ameriškega ministrstva za promet niso dolžne kriti dodatnih stroškov, kot so hotelske nastanitve ali prehrana, razen če je odpoved neposredno povezana z napako letalske družbe.

Potniki v negotovosti

Potniki po ZDA se soočajo z dolgimi vrstami na varnostnih pregledih in negotovostjo glede svojih načrtov. Na letališču v Houstonu so čakalne vrste na kontrolnih točkah TSA dosegle tri ure. Nekateri potniki so preventivno že odpovedali svoje načrte, drugi pa iščejo alternativne možnosti prevoza.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko kriza močno vplivala na prihajajočo praznično sezono, saj se število odpovedanih poletov povečuje, zaupanje potnikov pa upada. Po ocenah analitičnega podjetja Cirium bi lahko bilo prizadetih do 1.800 poletov dnevno oziroma več kot 260 tisoč potnikov.

Negotova prihodnost

Vladna zaustavitev, ki traja že več kot 37 dni, je najdaljša v zgodovini ZDA. Pogajanja med republikanci in demokrati za zdaj ne kažejo jasnega napredka, kar pomeni, da bi se kriza v letalskem prometu lahko še poglobila. FAA je že opozorila, da bi lahko v primeru nadaljevanja zaustavitve celo zaprla določene dele zračnega prostora.