Prekinitev financiranja ameriške vlade postaja najdaljša v zgodovini

Ameriškemu senatu danes ponovno ni uspelo potrditi predloga zakona o začasnem podaljšanju proračunskega financiranja vlade in prekinitev financiranja bo v noči na sredo postala najdaljša v zgodovini, poročajo ameriški mediji. Demokrati in republikanci do zdaj še niso začeli resnih pogajanj o obnovitvi financiranja.

Zadnja najdaljša prekinitev financiranja je bila v času prvega mandata predsednika Donalda Trumpa konec leta 2018 in v začetku leta 2019 in je trajala 35 dni. Takrat so se prepirali o sredstvih za gradnjo Trumpovega zidu na meji z Mehiko, sicer pa je bilo podobnih prekinitev financiranja v zadnjih desetletjih veliko. Po navadi so jih povzročili republikanci z zahtevami po zmanjšanju proračunske porabe.

Tokratna prekinitev financiranja se je začela 1. oktobra, ker kongres ni potrdil proračuna za tekoče proračunsko leto, demokrati v senatu pa blokirajo potrditev predloga o začasnem podaljšanju financiranja, dokler ne dobijo zagotovil, da bodo republikanci omogočili podaljšanje veljavnosti zdravstvenih subvencij za revnejše državljane.

Predstavniki obeh strank nadaljujejo medsebojne obtožbe, ministri Trumpove vlade, ki od januarja odpušča zvezne uslužbence in ukinja ministrstva, opozarjajo na posledice, demokrati pa ne kažejo znamenj popuščanja, saj ankete kažejo, da večina volivcev odgovornost za težave pripisuje Trumpu in republikancem.

Trump ponavlja, da se ne bo pustil izsiljevati

Trump od nedelje ponavlja, da se je pripravljen pogajati o podaljšanju zdravstvenih subvencij, ko demokrati obnovijo financiranje vlade in vztraja, da se ne bo pustil izsiljevati. Posledice so trenutno za največji del javnosti najbolj očitne v letalskem prometu, kjer se kontrolorji poletov in letališki varnosti v vse večjem številu odpravljajo na bolniške dopuste, ker nočejo delati brez plače.

Trumpova vlada je s 1. novembrom prekinila financiranje zveznega programa pomoči 42 milijonom revnim v bonih za hrano, kar je deloma obnovila po odločitvah dveh zveznih sodišč. Trump je kljub temu na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da se bo pomoč v obliki hrane delila šele, ko radikalno levi demokrati obnovijo financiranje vlade.

Vodja senatne večine John Thune je v ponedeljek novinarjem izrazil optimizem, da se pogajajo z demokrati in bodo morda do konca tedna dosegli dogovor, je poročala televizija CBS. Predsednik predstavniškega doma republikanec Mike Johnson je medtem svoje poslance poslal na dolg dopust in se noče pogajati o zahtevah demokratov.

Okoli 1,4 milijona zveznih uslužbencev na neplačanem dopustu ali dela naprej brez plače

Okrog 1,4 milijona zveznih uslužbencev je na neplačanem dopustu ali delajo naprej brez plače. Trump je poskrbel, da so vojaki in agenti FBI v začetku novembra dobili plače s premeščanjem proračunskih sredstev med ministrstvi in agencijami, vendar pa tega prihodnji mesec ne bo mogel ponoviti.

Televizija ABC poroča, da morda obe strani čakata na izide današnjih guvernerskih, županskih in drugih volitev po ZDA, ki bodo pokazale, kdo ima večjo podporo javnosti.