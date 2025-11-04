Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Trump Jude v New Yorku pozval, naj ne volijo Mamdanija

Donald Trump | "Vsak Jud, ki glasuje za Zohrana Mamdanija, dokazanega in samooklicanega sovražnika Judov, je neumen človek!!!" je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal republikanski ameriški predsednik. | Foto Reuters

"Vsak Jud, ki glasuje za Zohrana Mamdanija, dokazanega in samooklicanega sovražnika Judov, je neumen človek!!!" je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal republikanski ameriški predsednik.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes demokrata Zohrana Mamdanija, ki se poteguje za mesto prvega muslimanskega župana v New Yorku, označil za "sovražnika Judov", za katerega Judje ne bi smeli glasovati, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Že pred tem je v ponedeljek Trump za položaj newyorškega župana podprl Andrewa Cuoma.

"Vsak Jud, ki glasuje za Zohrana Mamdanija, dokazanega in samooklicanega sovražnika Judov, je neumen človek!!!" je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal republikanski ameriški predsednik.

Županske volitve v New Yorku potekajo danes, zmaga pa se na podlagi javnomnenjskih anket obeta prav 34-letnemu Mamdaniju, ki bi tako postal prvi muslimanski župan v zgodovini največjega ameriškega mesta. Mamdani v svoji kampanji obljublja, da bo New York postal bolj dostopen.

Županske volitve v New Yorku potekajo danes, zmaga pa se na podlagi javnomnenjskih anket obeta prav 34-letnemu Mamdaniju, ki bi tako postal prvi muslimanski župan v zgodovini največjega ameriškega mesta. | Foto: Reuters Županske volitve v New Yorku potekajo danes, zmaga pa se na podlagi javnomnenjskih anket obeta prav 34-letnemu Mamdaniju, ki bi tako postal prvi muslimanski župan v zgodovini največjega ameriškega mesta. Foto: Reuters

V primeru Mamdanijeve zmage Trump grozi s finančnimi posledicami

Ameriški predsednik je že v ponedeljek za položaj newyorškega župana podprl Cuoma, v primeru zmage Mamdanija pa zagrozil s finančnimi posledicami za mesto.

Na omrežju Truth Social je izrazil prepričanje, da bo New York v primeru zmage Mamdanija ostal "brez vsakršne možnosti za uspeh ali celo preživetje". Če bo izvoljen, je "izjemno malo verjetno, da bom prispeval kaj več zveznih sredstev od minimalno potrebnih", je dodal.

67-letni Cuomo, nekdanji guverner zvezne države New York, ki bo nastopil kot neodvisni kandidat, je glavni izzivalec Mamdanija. Za položaj se poteguje tudi 71-letni republikanski kandidat Curtis Silwa, ki pa ne uživa velike podpore med volivci.

