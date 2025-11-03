Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

Trumpova vlada bo delno financirala bone za hrano

Trump je v nedeljo v intervjuju za televizijo CBS dejal, da je pripravljen pokriti stroške bonov za hrano in se pogajati z demokrati glede zdravstvenih subvencij, vendar šele ko bodo omogočili financiranje vlade.

Trump je v nedeljo v intervjuju za televizijo CBS dejal, da je pripravljen pokriti stroške bonov za hrano in se pogajati z demokrati glede zdravstvenih subvencij, vendar šele ko bodo omogočili financiranje vlade.

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je danes odločila, da bo kljub prekinitvi proračunskega financiranja vlade poskušala najti denar za delno financiranje programa bonov za hrano za milijone revnih Američanov, potem ko sta ji to ukazali dve zvezni sodišči, poročajo ameriški mediji.

Ni jasno, koliko bodo prejemniki prejeli, niti kako hitro se bo znesek prikazal na karticah, ki jih uporabljajo za nakup živil. Postopek polnjenja kartic, ki vključuje ukrepe zveznih in državnih vladnih agencij ter prodajalcev, lahko v nekaterih državah traja do dva tedna, poroča televizija ABC.

Povprečna mesečna pomoč okoli 190 dolarjev na osebo

Povprečna mesečna pomoč sicer znaša običajno okoli 190 dolarjev (165 evrov) na osebo.

Ameriška vlada ne dobiva proračunskih sredstev od 1. oktobra, ker kongres ni potrdil proračuna za tekoče proračunsko leto, ki traja do konca septembra 2026. Republikanci vztrajajo pri potrditvi zakona o začasnem podaljšanju financiranja, demokrati to zavračajo, dokler ne dobijo zagotovila, da bodo podaljšane tudi zdravstvene subvencije za revnejše Američane.

Vlada mora uporabiti 4,65 milijarde dolarjev iz nujnega sklada

Ministrstvo za kmetijstvo, ki nadzira največji program pomoči v hrani v državi za 42 milijonov ljudi, je prejšnji mesec sporočilo, da pomoč za november ne bo izplačana, ker ni denarja. Od začetka novembra so se začele daljšati vrste pred dobrodelnimi organizacijami, ki delijo hrano.

Dve zvezni sodišči sta prejšnji teden odločili, da mora vlada uporabiti 4,65 milijarde dolarjev (4,04 milijarde evrov) iz nujnega sklada za kritje bonov za hrano v novembru, kar je sicer le slaba polovica potrebne vsote.

Trump je v nedeljo v intervjuju za televizijo CBS dejal, da je pripravljen pokriti stroške bonov za hrano in se pogajati z demokrati glede zdravstvenih subvencij, vendar šele ko bodo omogočili financiranje vlade. Demokrati mu ne zaupajo in želijo zagotovila, da bodo subvencije podaljšane, preden omogočijo financiranje.

