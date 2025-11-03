Putinova seksualna vohunka razkrila metode zapeljevanja

Aliia Roza, nekdanja ruska vohunka, je nekoč po naročilu ruske države zapeljevala moške. Zdaj razkriva podrobnosti o ruski t. i. seksualni vojni v Silicijevi dolini.

Leta 1985 v takratni Sovjetski zvezi rojena Aliia Roza živi v ZDA ter velja za medijsko osebnost in vplivnico. Je tudi kritična do ruskega predsednika Vladimirja Putina, čeprav naj bi v preteklosti vohunila za Rusijo. Njene tarče so živele v Evropi. Menda naj bi imela deset tarč, s katerimi se je morala zbližati.

Rusko-kitajska "seksualna vojna" v Silicijevi dolini

V ZDA je odšla leta 2020. Nedavno se je o svoji vohunski preteklosti razgovorila za ameriški medij New York Post. Kot trdi, Rusija, pa tudi Kitajska, vodita t. i. seksualno vojno proti tehnološkim strokovnjakom v Silicijevi dolini, da bi lahko tako kradli ameriške poslovne skrivnosti.

Rusija pri tem načrtno uporablja vohunke, da bi manipulirala z računalniškimi strokovnjaki oziroma s strokovnjaki v tehnološki panogi. Ti v računalništvo in tehnologijo zazrti moški naj bi bili lahka tarča, ker naj bi imeli malo ali nič spolnih izkušenj.

Spretne in iznajdljive seksualne špijonke

Seksualne špijonke, kot jih tudi imenuje New York Post, pa po drugi strani znajo manipulirati z njimi. Vedo, kako jih očarati in kako se pretvarjati, da so zaljubljene vanje. Roza trdi, da so moški zelo lahkoverni.

Rusija in Kitajska vodita t. i. seksualno vojno proti tehnološkim strokovnjakom v Silicijevi dolini, da bi lahko tako kradli ameriške poslovne skrivnosti, trdi Aliia Roza. Foto: Reuters

Obstaja veliko metod. Roza, ki je vohunka postala kot najstnica, poroča, da je pristop seksualnih vohunk na splošno naslednji. "Najprej se pojaviš v njihovem življenju – natančneje sedemkrat –, preden vzpostaviš osebni stik," je dejala.

Vohunke hlinijo, da so nemočne in šibke

"Morda se pojaviš v njihovi kavarni, telovadnici ali pa preprosto všečkaš njihove objave. Ko se končno srečata, ti njihovi možgani že zaupajo." Ko se ta domačnost vzpostavi, agent privabi tarčo.

"Začne se z ljubezenskim bombardiranjem – s sporočili, polnimi komplimentov, selfijev, fotografij v bikiniju," je pojasnila Roza. Vohunke nato hlinijo, da so šibke ali osamljene. Govorijo, da so bili njihovi starši ubiti, da so študentke, da so brez denarja. To pri moških sproži t. i. nagon junaka. "Vsak moški se želi počutiti kot rešitelj."

Psihološke manipulacije z moškimi

Da bi čim bolj prepričale svojo tarčo, na družbenih omrežjih ustvarjajo lažne prijatelje in znance, ki potrjujejo zgodbe vohunke in ji dajejo vtis verodostojnosti. Tarče tako mislijo, da je vse res in da ji lahko zaupajo. Ko se vzpostavi zaupanje, se manipuliranje okrepi, pojasnjuje Roza.

Ena od najbolj znanih razkritih ruskih vohunk je Anna Chapman (rojena Ana Kuščenko). Foto: Reuters

Vohunke začnejo s psihološkimi igricami. Tarčam govorijo, da jih njihov šef ne ceni, da jih sodelavci izkoriščajo. To okrepi vez med tarčo in vohunko ter obenem tarčo prepriča, da je ves preostali svet slab. V skrajnem primeru vohunka, če ne dobi želenih informacij, začne tudi groziti.

Tehnološki geniji, ki nimajo izkušenj z ženskami

Načrtno ustvarjajo stres v razmerju in tarči grozijo, da bodo prekinile razmerje. "Če mi teh informacij ne pošlješ takoj, bom za vedno odšla. Pod tem čustvenim pritiskom ljudje naredijo stvari, ki jih sicer nikoli ne bi."

Roza je povedala, da so moški, ki delajo v tehnološkem sektorju, še posebej ranljivi, ker so mnogi osamljeni in preobremenjeni. "Morda so zelo pametni in genialni v tem, kar počnejo, toda kar zadeva zmenke ... preživijo veliko časa v pisarnah. Nimajo izkušenj z odnosi z ženskami. In potem je za žensko veliko lažje, da te cilja."

Ruske vohunke gredo lahko zelo daleč v pretvarjanju

Kot piše New York Post, so nekatere od teh žensk, t. i. ruskih seksualnih vohunk, šle celo tako daleč, da so se poročile z uslužbenci tehnoloških podjetij in z njimi imele otroke.

Aliia Roza je sama pobegnila iz domovine, potem ko se je zaljubila v svojo tarčo. Zdaj dela kot govornica, svetovalka za nastope v javnosti in modni industriji. Kot nekdanja ruska vohunka tudi izobražuje javnost o ruskih tehnikah manipulacije.

Ambiciozna ruska vohunka in njen nevedni ameriški mož

Po pisanju New York Posta, ki se sklicuje na nekega nekdanjega ameriškega obveščevalnega častnika, je v Silicijevi dolini zaradi ruskih vohunk kot na Divjem zahodu. Eni od vohunk, ki se je poročila z Američanom, se je celo uspelo infiltrirati v ameriško letalsko-vesoljsko podjetje.

Ta ruska vohunka se je poskušala prebiti v najvišje kroge ameriške vojaško-letalske inovacijske skupnosti. Njenemu možu se ni niti sanjalo, kaj počne.

Kraje poslovnih skrivnosti

Po podatkih Komisije za krajo ameriške intelektualne lastnine kraja poslovnih skrivnosti, vključno s tistimi, ki jih izpeljejo t. i. seksualne vohunke, ameriške davkoplačevalce stanejo do 600 milijard dolarjev (521 milijard evrov) letno, še piše New York Post.