Kitajska vohunka v samem vrhu oblasti v New Yorku?

V ZDA so aretirali pomembno državno uslužbenko v zvezni državi New York Lindo Sun, ker naj bi dolga leta vohunila za Kitajsko. Za informacije, ki naj bi jih pošiljala na Kitajsko, naj bi od Pekinga za plačilo dobila nekaj milijonov dolarjev. Z njim je med drugim kupovala drage nepremičnine in prestižne avtomobile.

Zdaj 41-letna Linda Sun je svojo kariero v newyorški državni politiki začela leta 2009. Imela je različne zadolžitve, najvišje se je po politični lestvici povzpela leta 2021, ko je postala namestnica šefa urada newyorške guvernerke Kathy Hochul.

Vile na Long Islandu in Havajih ter dragi avtomobili

Ta položaj je izgubila že leta 2022, ker so odkrili dokaze o njenem neprimernem vedenju in jo prijavili, piše BBC. V torek zjutraj pa so Lindo Sun in njenega moža Christopherja Huja aretirali ameriški zvezni agenti in ju obtožili vohunjenja za oblasti v Pekingu v zameno za milijone dolarjev.

Tako naj bi si zakonca s tem denarjem med drugim kupila 4,1 milijona dolarjev (3,7 milijona evrov) vredno hišo na Long Islandu, 2,1 milijona dolarjev (1,9 milijona evrov) vredno počitniško hišo na Havajih in več prestižnih avtomobilov, med drugim ferrari roma (njegova cena je več kot 224 tisoč evrov).

Preprečevala stike med Tajvanci in predstavniki New Yorka

Po mnenju zveznih tožilcev je Linda Sun izkoristila svoj položaj za pomoč kitajskim uradnikom, med drugim tako, da je tajvanskim diplomatom preprečila stik z oblastmi v New Yorku in prikrito pošiljala interne dokumente v Peking.

Aretirana zakonca, ki naj bi delala za Kitajsko, sta živela na veliki nogi. Preiskovalci so med drugim ugotovili, da sta na dom pogosto naročala posebno kitajsko specialiteto – soljeno raco na nanjinški način. To specialiteto jima je pripravljal osebni kuhar nekega pomembnega kitajskega uradnika. Zakonca sta od Kitajcev prejemala številna druga darila: na primer potovanja na Kitajsko s plačanimi vsemi stroški, vstopnice za vrhunske predstave, koncerte in športne dogodke ... Na Kitajskem so oblasti poskrbele celo za dobro plačano službo za bratranca Linde Sun. Na fotografiji: Linda Sun in njen mož Christopher Hu, potem ko so ju v torek po plačilu varščine izpustili na prostost. Foto: Reuters

"Za vse je bilo zadovoljivo poskrbljeno," naj bi se hvalila v enem od sporočil kitajskemu konzulatu leta 2016, potem ko je vodilnega newyorškega politika uspešno odvrnila od dogodka, ki ga je gostil Tajvan. Leta 2019 je celo sodelovala na protestu proti obisku tedanje tajvanske predsednice Caj Ingven v New Yorku.

Poskusi zamolčevanja zločinov nad Ujguri

Znotraj oblasti v ameriški zvezni državi je tudi vneto lobirala, da bi čim manj omenjali položaj Ujgurov, zatirane muslimanske manjšine na zahodu Kitajske, v uradnih dokumentih in sporočilih za javnost.

Linda Sun in njen mož zanikata, da bi vohunila za Kitajsko. Ker sta zakonca plačala varščino v višini dveh milijonov dolarjev (1,8 milijona evrov), ju je sodnik že izpustil iz pripora, a je njuna potovanja omejil na tri ameriške zvezne države (New York, Main in New Hampshire) in prepovedal stike s predstavniki kitajskega konzulata in veleposlaništva v New Yorku, še piše BBC.

Danes je svet obkrožila novica o še eni aretaciji domnevne kitajske vohunke. Gre za Alice Gou, ki je bila županja mesta Bamban na Filipinih. Ta je julija pobegnila s Filipinov. Odpotovala je v Malezijo in Singapur, od tod pa v Indonezijo, kjer so jo zdaj aretirali. Tako kot Linda Sun tudi Alice Guo zanika obtožbe o vohunjenju za Peking. Kot je znano, med Kitajsko in Filipini vladajo slabi odnosi, ker imata državi spore glede meje na morju.