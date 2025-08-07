Britanski kolesarski as Thomas Pidcock se te dni mudi na Norveškem, na Dirki po Arktiki, konec meseca pa bo nastopil na španski Vuelti. Na tej bo glavni favorit Danec Jonas Vingegaard, med njegove najresnejše izzivalce lahko štejemo še domačina Mikela Lando in Juana Ayusa ter Portugalca Joaa Almeido. Skupno vsem omenjenim je, da so imeli zadnje čase težave zaradi padcev. In za špansko Marco je Pidcock v svojem neposrednem slogu spregovoril tudi o varnosti sodobnega profesionalnega kolesarstva.

Mikel Landa (Soudal Quick-Step) in Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) sta bila žrtvi padcev na letošnjem Giru. Sploh Landa jo je skupil hudo in se je šele zdaj na Dirki po Burgosu spet vrnil v tekmovalni pogon. Tour je predčasno končal Joao Almeida, vsi pa se še dobro spominjamo kalvarije, ki jo je po lanskem padcu v Baskiji preživel Vingegaard. Zdi se, da je kolesarstvo v zadnjih letih postalo izjemno nevarno, in to je tema, o kateri je zadnje čase veliko govora.

UCI uvaja novosti, kolesarji ostajajo skeptični

Tudi mednarodna kolesarska zveza (UCI) poskuša z različnimi pravili umiriti kolesarje, zdaj bo predpisala širino krmil, razmišlja tudi o omejitvi prestavnih razmerij, a kolesarji ostajajo skeptični. "Omejevanje prestav bi naredilo dirke samo še bolj nevarne," brez dlake na jeziku pravi Tom Pidcocok. "Če bomo vsi vozili z enako največjo hitrostjo, bomo v skupini še bolj tesno nagneteni, to pa pomeni, da bomo na spustih zasedli še več ceste, kar je izjemno nevarno," še pravi 25-letni Britanec, ki kot izkušeni gorski kolesar in mojster ciklokrosa velja za tekmovalca, ki popolnoma obvlada kolo.

Takole je v prvi etapi letošnjega Gira padel Mikel Landa:

Mikel Landa’s crash in the first stage captured by a fan. #GirodItalia pic.twitter.com/NCFkBJqn0X — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 15, 2025

"To je edini način, da upočasnimo dirke ..."

"Razprava o širini krmila se zdi kot dimna zavesa. Govoriti moramo o vprašanjih, ki so resnično pomembna," je bil še oster Pidcock. Krovno zvezo je opomnil, da se ukvarja z nepomembnimi detajli, medtem ko prireditelji dirk v iskanju vse večjega gladiatorskega spektakla na grand toure umeščajo nevarne makadamske etape, etape po tlakovanih odsekih, na trasah kolesarjem pretijo še nenadna zoženja, t. i. cestno pohištvo … "Ravno sem pravil bratu, da če bomo tako nadaljevali, bi morda morali vsi omejiti vnos ogljikovih hidratov in biti prisiljeni v ketozo. To je edini način, da upočasnimo dirke," se je še pikro pošalil, pa dodal: "Smo kolesarji ... ljudje bi se morali osredotočiti na pomembnejše stvari."

"Najrazličnejši triki ne pomagajo"

Tejay van Garderen: Vesel sem, da nisem več del tega. Foto: Guliverimage Že v začetku leta je nekdanji ameriški profesionalec Tejay van Garderen v podkastu televizije NBC ugotavljal, da ukrepi UCI ne bodo zalegli. "Res nočem biti tisti, ki bo rekel, da dirke varne ali nevarne naredijo kolesarji sami, ampak točno tako je," je dejal. "Zdaj pač dirkajo, kot dirkajo. Tako smo dirkali tudi mi ob koncu karier in lahko povem, da je bilo kar precej bolj nevarno. Vesel sem, da nisem več del tega. Najrazličnejši triki, kot je zmanjšanje števila kolesarjev v ekipah z devet na osem, pa niso naredili nobene razlike in tudi omejitev prestavnih razmerij je ne bo," je še dodal.

So krivi mladi?

Govorilo se je tudi o tem, da povprečna starost profesionalnih kolesarjev v zadnjih letih pada in so mladi bolj impulzivni. "95 odstotkov pelotona nima niti še popolnoma razvitega čelnega režnja, jasno je, da bodo šli na polno, če se jim ponudi priložnost," se je še pošalil van Garderen, a statistika, ki so jo pripravili na portalu ProCyclingStats, govori drugače. Povprečna starost profesionalnih kolesarjev v svetovni seriji se v zadnjih 25 letih ni bistveno spreminjala in tudi letos ne odstopa, znaša 26,4 leta. K napačnemu vtisu o pomlajevanju bazena tekmovalcev prispeva predvsem to, da so v zadnjem času mladi kolesarski šampioni s Tadejem Pogačarjem in Remcom Evenepoelom na čelu v središču pozornosti.

Average age in peloton of last 25 years.



1. Only WT

2. WT + PRT pic.twitter.com/JWwZLF7Y9p — ProCyclingStats.com (@ProCyclingStats) January 6, 2025

Na septembrskem svetovnem prvenstvu v Ruandi bo UCI vpeljala tudi sledenje kolesarjem s pomočjo GPS. Novost je testirala na letošnji ženski Dirki po Romandiji.

Preberite še: