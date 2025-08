"Danes zjutraj sem imela veliko razlogov za nasmeh," je v objavi na Instagramu zapisala zmagovalka letošnje ženske Dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prevot. "Vrnila sem se na kolo in se del vožnje družila s čudovitima človekoma," je dodala francoska junakinja. Na treningu je naletela na Tadeja Pogačarja in njegovo zaročenko Urško Žigart.

"Seveda sem morala prositi za fotografijo," se je še pošalila olimpijska prvakinja v gorskem kolesarstvu z lanskih OI v Parizu, ki je letos na petem ženskem Touru za tri minute in 42 sekund premagala nizozemsko zvezdnico Demi Vollering, lansko zmagovalko, Poljakinjo Katarzyno Niewiadomo, pa za več kot štiri minute.

Pogačar, ki je letos dobil še svoj četrti Tour v karieri, je kolegici – ta, zanimivo, vozi za nizozemsko ekipo Visma | Lease a Bike, ki je 26-letnemu Slovencu na francoski pentlji pila kri – podelil nekaj nasvetov, za kar mu je bila hvaležna. "Navdihujoče," je o tem pripisala.

Foto: zajem zaslona

Imenitno šampionsko srečanje je fotografsko ovekovečila Urška Žigart in se na svojem Instagramu tudi sama pošalila. "Predstavljate si, da se obrnete in imate za kolesom dva šampiona s Toura. Bila sem prestrašena," je zapisala.

Očitki glede teže

33-letna francoska šampionka se je morala med letošnjim Tourom in tudi po zmagi zagovarjati zaradi svoje teže. Na dirko je prišla veliko lažja, kot so je vajeni navijači, kritiki so ji očitali, da je slab zgled mladini. "Vem, da ta tega ne morem vzdrževati, to je bilo samo za Tour de France," se je branila Ferrand-Prevot. Pojasnjevala je, da je za dobre predstave v hribih morala shujšati: "Moja naloga je, da sem najboljša, kot sem lahko. Za plezanje potrebuješ visoko moč na kilogram. Tako sem se odločila in za to sem morala trdo garati."

Preberite še: