Potem ko so nekateri mediji poročali, da je Pauline Ferrand-Prévôt prva francoska zmagovalka Toura po Bernardu Hinaultu, ki je slovito rumeno majico nazadnje oblekel leta 1985, torej pred 40 leti, je legendarna francoska kolesarka Jeannie Longo opozorila, da zadnja francoska zmaga na Touru pripada njej, saj ji je to nazadnje uspelo leta 1989, torej štiri leta za Hinaultom.

"Kar malo tesno mi je postalo pri srcu, ko sem poslušala komentarje na France Info (radijska mreža, op. a.)," je v intervjuju za L’Équipe priznala nekdanja francoska kolesarka Jeannie Longo. "Omenili so, da bi (Pauline Ferrand-Prévôt, op. a.) lahko postala prva Francozinja, ki je zmagala na Dirki po Franciji po Bernardu Hinaultu (leta 1985, op. a.). Ampak jaz sem zmagala tudi leta 1989, po tem, ko sem že slavila v letih 1987 in 1988," je opozorila 66-letna Francozinja, ki ima občutek, kot da so njeni športni dosežki povsem spregledani.

Čeprav je bila prav ona zadnja francoska zmagovalka Toura, jo pogosto izpuščajo iz zgodovinskih pregledov. "Da, imam celo občutek, da hodijo po nas," je dejala 13-kratna svetovna prvakinja, ko so jo vprašali, ali se počuti pozabljeno.

Jeannie Longo je bila starterka ženske kolesarske dirke na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Foto: Guliverimage Če se, je to povsem upravičeno, saj so njeni dosežki, v nasprotju z dosežki Hinaulta, povsem izginili iz kolektivnega spomina.

Francozinja Jeannie Longo je blestela tako na stezi kot na cesti, a žal so njeno kolesarsko kariero zasenčile dopinške nečednosti. Leta 1987 je bila pozitivna na efedrin, ko je poskusila postaviti svetovni rekord na tri kilometre v Colorado Springsu v ZDA. Zaradi prekrška je dobila enomesečno prepoved dirkanja. Nato je nadaljevala kariero in leta 2008 v Pekingu nastopila na svojih sedmih olimpijskih igrah.