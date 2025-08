Francozinja Pauline Ferrand-Prevot je letošnja zmagovalka kolesarske Dirke po Franciji. Triintridesetletna tekmovalka ekipe Visma-Lease a Bike je francosko pentljo končala s tremi minutami in 42 sekundami prednosti pred drugouvrščeno Nizozemko Demi Vollering, slavila je tudi na današnji zadnji preizkušnji med krajema Praz-sur-Arly in Chatel Les Portes du Soleil.

Ferrand-Prevot je četrta skupna zmagovalka prestižne cestne preizkušnje v Franciji, pred njo so na Touru slavile Nizozemki Annemiek van Vleuten (2022) in Vollering (2023) ter Poljakinja Katarzyna Niewiadoma (2024).

PFP, kot v domovini kličejo absolutno junakinjo letošnjega Toura, si je pot do končne zmage tlakovala že na sobotni gorski preizkušnji, ko je na sklepnem in 18,9 kilometra dolgem vzponu na prelaz Col de la Madeleine povsem zasenčila svoje tekmice in v cilj prikolesarila z ogromno prednostjo.

Svojo časovno zalogo – njena prednost je pred današnjo zadnjo etapo znašala dve minuti in 37 sekund – je povečala tudi na današnji zadnji preizkušnji s tremi vzponi prve težavnostne kategorije v dolžini 124,1 kilometra.

Na njej ni pokazala nobenih slabosti, 6,5 kilometra pred ciljem je ušla svojim tekmicam iz vodilne skupine in se po samostojni vožnji veselila premierne zmage na najprestižnejši večetapni cestni preizkušnji na svetu.

Vsestranska francoska kolesarka je zablestela tudi na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, ko je pred domačimi gledalci osvojila odličje zlatega leska v gorskem kolesarstvu.

Na današnji zadnji etapi sta se za Ferrand-Prevot uvrstili Vollering (+0:20) in Niewiadoma (+0:23).

Na letošnjem Touru je nastopila tudi Poljakinja s slovenskim potnim listom Eugenia Bujak (Cofidis), a preizkušnje ni končala po padcu na peti etapi.

