Squiban z etapno zmago ekipi UAE prinesla nekaj zadovoljstva

Francozinja Maeva Squiban (UAE Team ADQ) je zmagovalka šeste etape kolesarske dirke po Franciji za ženske. Na trasi med Clermont-Ferrandom in Ambertom (123,7 km) je slavila po samostojnem begu v zadnjih 30 km. Vodstvo v seštevku je še nekoliko povečala Kim Le Court (AG Insurance-Soudal) z Mavricija.

Squiban je za doslej najtežjo etapo dirke po Franciji po Centralnem masivu porabila dobre tri ure in 20 minut. Ciljno črto je prečkala 1:09 minute pred rojakinjo Juliette Labous (FDJ-Suez), potem ko je napadla v zadnjih 32 km in izkoristila svoj slabši položaj v skupnem seštevku. Tretje mesto je v etapi pripadlo vodilni na dirki Le Court.

Slednja je tako pridobila štiri bonifikacijske sekunde na cilju ter štiri sekunde na zadnjem vmesnem cilju. V skupnem seštevku je posledično še povišala prednost pred zasledovalkami.

Na drugem mestu je še naprej Francozinja Pauline Ferrand Prevot (Visma-Lease a Bike), ki zdaj zaostaja 26 sekund. Branilka naslova Poljakinja Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM zondacrypto) se je s četrtega prebila na tretje mesto, zaostaja pa 30 sekund.

Za Squiban je bila to tretja zmaga in daleč največja v karieri. S tem je malce ublažila težave ekipi UAE Team ADQ, potem ko je zaradi bolezni pred tretjo etapo odstopila ena glavnih favoritinj in zmagovalka dirke po Italiji, Elisa Longo Borghini.

V sredo je odstopila tudi edina slovenska predstavnica na Touru Eugenia Bujak (Cofidis). Letošnja dvakratna državna prvakinja je bila udeležena v padcu v peti etapi in ni prišla do cilja. Njena ekipa doslej na družbenih omrežjih še ni sporočila podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju, zaželela pa ji je uspešno okrevanje.

V petek bo na sporedu sedma od devetih etap na dirki. Kolesarke čaka zahtevna trasa med Bourg-en-Bressom in Chamberyjem. Zadnji prelaz Granier (8,9 km/5,3 %) bodo prečkale slabih 17 km pred ciljem, nato sledi spust do cilja.

