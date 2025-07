Športni direktor ekipe UAE razkril, zakaj Pogačar ni mogel uživati v zadnjem tednu Dirke po Franciji

Športni direktor ekipe UAE Emirates Jose Antonio Fernandez - Matxin je v pogovoru za španski časopis AS spregovoril o psihični utrujenosti Tadeja Pogačarja, ki jo je bilo čutiti v zadnjem tednu Toura. Po njegovih besedah svetovni prvak v tretjem tednu dirke, ko je moral predvsem braniti udobno prednost pred Jonasom Vingegaardom, ni več užival. "Tadej je rad tekmovalen. A od trenutka, ko smo morali samo še čakati na napade tekmecev in voziti defenzivno, ni imel več pravega veselja," je pojasnil Španec.

Športni direktor Matxin priznava, da je takšna strategija dolgočasna tako za Pogačarja kot navijače. "Ni bilo zabavno, ne zanj ne za gledalce. Napadanje je v naši naravi, ampak če imaš štiri minute prednosti pred drugim, moraš misliti tudi na položaj v skupni razvrstitvi," pojasnjuje Matxin, ki meni, da je dolgočasje ob takšni vožnji tudi posledica razvoja kolesarstva v zadnjih letih.

"Zdaj smo vajeni napadov že 80 ali 50 kilometrov pred ciljem, in kadar se čaka do zadnjih kilometrov, ljudem hitro postane dolgčas. A prav ti fantje, tudi Tadej, so poskrbeli za to, da je dirka danes lahko razburljiva od starta do cilja. Zato zdaj pričakujemo več."

"Da ohrani motivacijo, mu ves čas spreminjamo urnik"

Pogačar je v zadnjem tednu Toura večkrat nakazal, da je psihično utrujen in da komaj čaka na dopust, a Matxin vztraja, da v ekipi vedo, kako ga ohranjati motiviranega. "Zato da bi ostal radoveden in zagnan, mu ves čas spreminjamo urnik. Poleg etapnih dirk redno vozi tudi na največjih spomladanskih klasikah, kjer morda uživa še najbolj."

Matxin meni, da so enodnevne klasike Pogačarju pisane na kožo. "Na Dirki po Flandriji moraš biti vseskozi na pravem mestu ob pravem času, vse skupaj je bolj napeto. Ni ti treba čakati, da te kdo napade, kot se je to zgodilo na zadnji gorski etapi Toura. Etapa s ciljem na La Plagne je bila precej umirjena, ampak nosilcu rumene majice ni treba napadati. To ni kritika konkurence, samo opažanje," pravi Španec, ki se strinja, da ima udeležba na klasikah svojo ceno. "Gre za zelo dolge in skorajda nevidne priprave, ki ti vzamejo ogromno časa. In to pomeni veliko odsotnosti od doma, kar je lahko izziv," priznava Matxin.

Redki skupni trenutki

Po osvojeni četrti zmagi na Touru je Pogačar dejal, da se resnično veseli nekaj dni miru s svojo partnerko Urško Žigart. Od Dirke po Flandriji sta zaradi priprav in številnih dirk doma v Monaku skupaj preživela le nekaj dni.

Nepredvidljiva osebnost

Pogačar tudi letos ne bo nastopil na Vuelti, čeprav je bil nastop v začetku leta predviden. Po besedah Matxina je Pogačarjeva nepredvidljivost del njegove osebnosti, hkrati pa tudi izziv za ekipo.

"Pri njem nikoli ne veš. Lani so vsi govorili, da bo po Touru nastopil še na Vuelti, da bo šel v zgodovino (kot zmagovalec vseh treh tritedenskih dirk v eni sezoni, op. a.), pa se to ni zgodilo. Potem si je ogledal traso v Arenberškem gozdu in hotel nastopiti na dirki Paris-Roubaix … Ljudje govorijo o zgodovini, ampak čas leti in je poln protislovij, zato vse skrbno načrtujemo," zagotavlja Matxin.

