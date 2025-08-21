Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K., STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
16.02

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

policija cepljenje mačka pes

Četrtek, 21. 8. 2025, 16.02

1 ura, 6 minut

Med posredovanjem zaradi napada na mačko policisti odkrili osem necepljenih psov

Avtor:
A. P. K., STA

Pes | V postopku so policisti ugotovili, da ima 68-letnica še šest lastnih psov, ki prav tako niso cepljeni, zato bodo tudi zoper njo predlagali prekrškovni postopek. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

V postopku so policisti ugotovili, da ima 68-letnica še šest lastnih psov, ki prav tako niso cepljeni, zato bodo tudi zoper njo predlagali prekrškovni postopek. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

V sredo dopoldne je pes v okolici Kopra napadel mačko, ki je poginila. Policisti so med posredovanjem ugotovili, da pes ni cepljen. Hkrati so pri 68-letnici, ki je skrbela za psa, našli še sedem necepljenih psov. Zoper njo in zoper 49-letno lastnico dveh psov, od katerih je eden napadel mačko, bodo policisti predlagali prekrškovni postopek.

Policisti so ugotovili, da je vaška mačka prišla na dvorišče 68-letne ženske, kjer sta jo opazila dva psa. 68-letnica je zanju skrbela, njuna lastnica pa je 49-letna ženska iz Ljubljane. Eden od psov je mačko napadel in tako poškodoval, da je na kraju poginila, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V postopku ugotovili, da ima 68-letnica v lasti še šest necepljenih psov

Policisti so 68-letnici, ki je skrbela za dva psa 49-letnice iz Ljubljane, izdali plačilni nalog ter napisali poročilo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V postopku so policisti ugotovili, da psa 49-letnice nista cepljena, zato bodo zoper njo predlagali prekrškovni postopek.

V postopku so policisti ugotovili, da ima 68-letnica še šest lastnih psov, ki prav tako niso cepljeni, zato bodo tudi zoper njo predlagali prekrškovni postopek.

policija cepljenje mačka pes
