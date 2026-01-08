Nekdanjemu angleškemu napadalcu in selektorju Keeganu diagnosticirali raka

Štiriinsedemdesetletnik, ki je Anglijo vodil od 18. februarja 1999 do 7. oktobra 2000, se ponaša tudi z bleščečo igralsko kariero. Keegan je igral za Liverpool, Hamburg, Southampton in Newcastle, dvakrat pa je osvojil nagrado za evropskega nogometaša leta.

Po koncu igralske kariere je ostal v nogometu kot trener in občasno vodil Newcastle, Fulham, Anglijo in Manchester City. Bil je selektor angleške reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2000.

"Kevina so pred kratkim sprejeli v bolnišnico zaradi nenehnih bolečin v predelu trebuha in nadaljnje ocene trenutnih trebušnih simptomov. S preiskavami so odkrili, da je zbolel za rakom in je že začel zdravljenje," je v izjavi sporočila njegova družina.

Newcastle je na družbenih omrežjih podprl "kralja Keva": "Z vami smo na vsakem koraku. Upamo na popolno in hitro okrevanje."

"Misli in podpora vseh pri Liverpoolu in Forever Reds so s Kevinom Keeganom po diagnozi raka," so pri Liverpoolu zapisali na spletni strani.

Keegan je za kolektiv z Anfielda odigral 323 tekem in dosegel 100 golov. V šestih letih, ko je igral za Liverpool, od leta 1971 do 1977, je osvojil tri naslove prvaka, dva pokala Uefe, predhodnika evropske lige, in ligo prvakov. Nato se je iz Liverpoola preselil v Hamburg, s katerim je leta 1979 osvojil nemško prvenstvo. V dveh letih pri HSV je dosegel 30 golov.

Keegan je odigral tudi 63 tekem za angleško reprezentanco in dosegel 21 golov.

Preberite še: