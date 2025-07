Po treh tednih napetega kolesarjenja po francoskih cestah je ekipa Visma | Lease a Bike v zadnjem trenutku le našla razlog za veselje. Wout van Aert je v zaključni etapi na Elizejskih poljanah v Parizu prišel do prestižne etapne zmage. Na zadnjem vzponu na Montmartre je premagal končnega zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja, ki bi Belgijca zagotovo zlomil, če bi bil to prvi dan Dirke po Franciji in bi bil svež.

S tem je ekipa, ki je sicer merila na skupno zmago z Jonasom Vingegaardom, vsaj delno omilila razočaranje.

"Seveda smo želeli rumeno majico, a to, kar je Wout naredil, je bilo izjemno. V zadnjem klancu na Montmartru je zdržal vse Pogačarjeve napade in ga celo premagal. Zaslužena zmaga, ki nam daje samozavest za naprej," je po etapi za Eurosport povedal šef ekipe Richard Plugge.

Visma ni obupala

Čeprav je Pogačar tako kot lani tudi letos dominiral in si prikolesaril še četrto skupno zmago na Touru, pri Vismi ne mečejo puške v koruzo. Prav nasprotno.

Verjamejo, da lahko naslednje leto Jonas premaga Pogačarja. Foto: Reuters

"Vedno prihajamo po rumeno majico in drugo mesto nas ne zadovolji povsem. Tudi ob tako močni konkurenci je to realen dosežek. Hkrati smo med Tourom odkrili nekaj konkretnih točk, kjer lahko prihodnje leto obrnemo stvari v svojo korist," razlaga Plugge, ki ni šel v podrobnosti.

Ključ do uspeha naj bi bil v podrobni analizi Pogačarjeve taktike: "Videli smo, da Tadej ni nedotakljiv. V zadnji etapi ga je Van Aert ujel in premagal. To je znak, da obstaja način, pa čeprav je le ena etapa. Zdaj moramo naštudirati, kako nam lahko to uspe na celotni tritedenski dirki."

Fokus se seli na Vuelto: Jonas želi zmagati

Pri Vismi pa že usmerjajo pogled proti naslednjem velikem cilju, ki sliši na ime Vuelta, na kateri bo Vingegaard nastopil. Cilj je jasen, zmagati in po Giru, ki ga je presenetljivo osvojil Simon Yates, osvojiti še zadnjo tritedensko dirko v koledarju.

Foto: Guliverimage

"Letos smo že osvojili Giro, na Touru smo bili drugi. Če zmagamo še Vuelto, bo sezona vrhunska. Jonas je motiviran, pripravljen in željan uspeha," dodaja Plugge.