Kolesar Lidl-Treka in ameriški državni prvak Quinn Simmons je po koncu Dirke po Franciji v nedeljo poskrbel za prav poseben dogodek, saj je na Elizejskih poljanah na navdušenje zbranih zaprosil za roko svojo izbranko.

Številne kolesarje so na koncu dirke po Franciji pričakali njihovi najdražji, vendar pa je le malo njih dirko zaključilo tako kot Američan Quinn Simmons (Lidl-Trek). Ko je sestopil s kolesa, je namreč Simmons svoje dekle pospremil na tlakovane ulice ikoničnega pariškega bulvarja, pred Slavolokom zmage v ozadju pa jo je prijel za roko, pokleknil in izvlekel prstan. Na navdušenje množice v ozadju je njegova izbranka snubitev sprejela in mu padla v objem.

#QuinnSimmons, ciclista estadounidense, le pidió matrimonio a su novia tras completar el Tour de Francia. La respuesta fue positiva 📹 @LeTour pic.twitter.com/6Oi8dzB5z0 — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) July 27, 2025

Štiriindvajsetletnik, ki si je na Touru zaradi dresa ameriškega državnega prvaka z zvezdicami in črtami prislužil vzdevek Kapitan Amerika, je bil skozi celotno dirko precej opazen. Na šesti etapi je presenetil z drznim solo zasledovanjem in etapo končal na drugem mestu, kar je njegov najboljši etapni rezultat na Touru v karieri. Kasneje se je v 11. etapi uvrstil med najboljših deset in odigral ključno vlogo pri več pobegih njegove ekipe. Dirko je sklenil na 59. mestu.

