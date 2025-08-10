Tadej Pogačar se zaveda, da ne bo vedno številka ena. In na to je pripravljen. #video

Tadej Pogačar se je sinoči na najlepši možni način vrnil v tekmovalni ritem. Z zmago v svojem domačem kraju Komendi, in to na dirki, ki nosi njegovo ime. Na kriterijski preizkušnji za 7. pokal Tadeja Pogačarja je za zmago ugnal rekorderja te dirke, trikratnega zmagovalca Luko Mezgeca, in nekdanjega moštvenega kolega Mattea Trentina. Še preden si je pripel štartno številko, se je Pogačar na novinarski konferenci razgovoril o številnih temah, tudi o spogledovanju s koncem kariere, zavedanju, da vedno ne bo številka ena, in o tem, kako pogreša anonimno življenje.

Kot kaže, je utrujenost po letošnjem Touru za Tadeja Pogačarja dokončno preteklost. "Malo se mi je uspelo odpočiti, za mano je težak Tour in vsak ima lahko slab dan," je odgovoril na vprašanje, ali je zdaj boljše volje, kot je bil v zadnjih dneh letošnje Dirke po Franciji. "Seveda ne moremo pričakovati, da bom vseh 21 etap žarel od sreče, bili so tudi težki dnevi. Tour je bil res težak, eden najtežjih, ki sem jih vozil, kar lahko potrdijo vsi, ki so se borili za skupno razvrstitev. Zdaj, dva tedna po koncu Toura, sem si odpočil, se resetiral, tako da gremo zdaj normalno dalje," je na novinarski konferenci pred kriterijsko dirko v Komendi priznal Pogačar in namignil, da na francoskem Touru verjetno še ni rekel zadnje besede.

"Na Tour se bom verjetno še vrnil, načeloma je to največja dirka in mislim, da me ekipa ne bo pustila doma," se zaveda štirikratni zmagovalec Toura, ki se je letos po številu zmag na Touru izenačil s Chrisom Froomom.

Foto: Grega Valančič

"Morda se večini zdi smešno, da že odštevam do upokojitve, a dejstvo je, da športna kariera ni prav dolga"

Pogačar je znova odkrito spregovoril o spogledovanju s koncem kariere, kar je zadnji dan Toura namignil že v intervjuju za francoski časnik L'Eqipue. Dejal je, da bo po olimpijskih igrah v Los Angelesu počasi začel razmišljati o koncu kariere. Tokrat je dodatno pojasnil svoje razmišljanje o tej temi.

VIDEO: Pogačar o odštevanju do upokojitve

"Morda se večini zdi smešno, da že odštevam do upokojitve, a dejstvo je, da športna kariera ni prav dolga. Sam sem začel zmagovati dokaj zgodaj in vse od takrat je šlo na vso moč. Vsako leto treniramo še več in hitreje, tako da z užitkom gledam na svojo prihodnost.

Po eni strani vem, da moja športna kariera ne bo več dolga, po drugi strani pa se zavedam, da lahko še nekaj let uživam na nivoju, na katerem sem zdaj. Vseeno pričakujem, da bo ta nivo enkrat padel in da enkrat ne bo več toliko zmag v sezoni kot zdaj in bo enkrat na vrsti tudi slabo leto. Pripravljen sem na vse, kar prihaja, zato se toliko bolj zavedam, da moram uživati v trenutku. Pripravljen moram biti na to, da se bom enkrat ustavil, se zahvalil in se poslovil od dirkanja na najvišji ravni," je Pogačar ponudil vpogled v osebno razmišljanje glede konca športne poti.

Foto: Nebojša Tejić/STA

V soju žarometov je že najmanj pet let, pod drobnogledom poznavalcev kolesarstva pa še dlje. Vse skupaj je še intenzivnejše na največjih dirkah, še posebej na Touru, kjer se vsaka njegova poteza, vsaka izgovorjena beseda, včasih že telesna mimika spremenijo v zgodbe neslutenih razsežnosti. Si kdaj želi, da bi spet živel v anonimnosti?

VIDEO: Si kdaj želi, da bi spet lahko živel v anonimnosti?

"Skoraj vsak dan," je presenetil z odkritim odgovorom. "Po eno strani je zaradi tega težko, po drugi strani pa ravno obratno. Navijači ti včasih pomagajo, ko se želijo fotografirati s tabo, včasih s tem ne pomagajo. Včasih ti grejo na živce, včasih pa se rad ustaviš in poklepetaš. Dejstvo je, da večino časa, ki ga preživimo na kolesu, treniramo, delamo intervale in se mučimo. Na kolo ne gremo zato, da gledamo naokrog in uživamo, tako da dostikrat pride do situacije, ko te kdo želi ustaviti, ti pa tega ne moreš narediti, ker si ravno sredi dela. Dejstvo je, da si ne moreš vzeti 'čik pavze' vsakih nekaj minut," se je slikovito izrazil Pogačar.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Najraje si privošči stvari, ki ne utrujajo

Spregovoril je tudi o najljubšem preživljanju prostega časa. "V prostem času kolesarji veliko časa, še posebej po težkem treningu, presedimo na kavču, na pripravah z ekipo pa smo se pogosto sproščali ob družabnih igrah, šli v savno ali na sprehod. Kadar sva z Urško doma, si privoščiva sladoled, vožnjo z avtom, skratka, stvari, ki te ne utrujajo."

Kako Pogačar gleda na prihodnost slovenskega kolesarstva, kaj meni o pobudi, da bi Slovenija gostila veliki štart Toura (prve tri etape), in česa se kolesarji lahko naučijo od voznikov formule ena, si boste na naših straneh lahko prebrali v ponedeljek.

Preberite še: