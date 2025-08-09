Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Sobota,
9. 8. 2025,
19.55

Osveženo pred

0 minut

Tadej Pogačar

Sobota, 9. 8. 2025, 19.55

0 minut

Pogačar je na domačo dirko povabil vse, ki jih ima v imeniku

Avtor:
Alenka Teran Košir

Tadej Pogačar si želi s kriterijsko dirko v Komendi čar francoskega Toura prenesti v slovenske ceste.

Tadej Pogačar si želi s kriterijsko dirko v Komendi čar francoskega Toura prenesti v slovenske ceste.

Foto: Grega Valančič

Svetovni prvak in štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar je po dolgem času spet doma. Obisk domovine je združil z nastopom na kriterijski preizkušnji na cestah, ki so mu najbolj domače, na krogu po Komendi, in druženjem z navijači. Še pred dirko si je vzel čas za predstavnike medijev in odgovarjal na vprašanja o najrazličnejših temah.

"Vesel sem, da sem doma," je na začetku povedal Tadej Pogačar, ki se je iz Monaka pripeljal z avtom in tako na lastni koži občutil "radost" gneče na avtocesti, ki je to poletje pogosto tema gostilniških debat.

"Zadnja dva dneva sem se vozil po cestah, kjer sem treniral kot otrok. Rad pridem domov," je med pogovorom v kulturnem domu v Komendi poudaril Pogačar in pojasnil, zakaj se je odločil, da bo njegov prvi nastop po Touru prav na kriterijski dirki, ki nosi njegovo ime.

Foto: Grega Valančič

Čar francoske pentlje želi prenesti na domače ceste

"Večina navijačev pride navijat na Tour, zakaj se ne bi tudi jaz vrnil domov in dirkal še za tiste, ki ne morejo priti na največjo dirko na svetu. Dobro vzdušje je lahko tudi doma," je prepričan prvi kolesar svetovne lestvice, ki si želi, da bi kriterij datumsko ohranil mesto v obdobju po Touru, saj želi "čar francoske pentlje prenesti na domače ceste."

Na domačo dirko je povabil vse, ki jih ima v imeniku. "Večina je bila zelo zainteresirana, a jim program dirk tega ni omogočal. Nekateri so v Burgosu, drugi na Poljskem, tretji dirkajo po Norveški, nekateri se pripravljajo na Vuelto, nekateri so poškodovani. Zato sem vesel, da se jih je nekaj vseeno odzvalo in da pride elita."

Poleg Pogačarja so na kriterijski preizkušnji, v kateri so kolesarji iz kategorije Elite nanizali 35 krogov po en kilometer od znamenitega krožišča v rožnato-rumeni barvi pred občinsko zgradbo do cerkve na vrhu krajšega vzpona, nastopili še Pavel Sivakov (UAE Emirates), Matteo Trentin (Tudor), Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) in Luka Mezgec, ki je s tremi zmagami rekorder Pogačarjevega kriterija. 

Foto: Grega Valančič

Svetovno, najverjetneje tudi evropsko prvenstvo

Pogačar se bo na dirke najvišje ravni vrnil prihodnji mesec, ko bo najprej nastopil na dveh dirkah svetovne serije v Kanadi, Quebecu in Montrealu, nato ga konec meseca čaka svetovno prvenstvo v Ruandi, kjer bo skušal ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka, najverjetneje pa bo nastopil tudi na kronometru.

"Verjetno se bom udeležil še evropskega prvenstva, sledi še Lombardija in za konec Pogi Challenge. Italijansko enodnevno dirko Tre Valli Varesine bom najverjetneje izpustil, saj se križa z evropskim prvenstvom," je svoje tekmovalne načrte razgrnil Pogačar.

Foto: Grega Valančič

Tako kot trasa svetovnega prvenstva bi mu morala ustrezati tudi trasa evropskega. "Trasa je speljana po trasi dirke Faun Drome Classica, ki jo načeloma zmagujejo klančarji – mislim, da je letos tam slavil Juan Ayuso – zato verjamem, da mi bo ustrezala."

Pogačar je odgovarjal še na vprašanja o letošnjem Touru, razmišljanju o koncu kariere, želji po anonimnosti in prihodnosti slovenskega kolesarstva. Članek si boste na Sportalu lahko prebrali jutri zjutraj.

Tadej Pogačar
