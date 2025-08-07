Domač kraj skupnega zmagovalca letošnje kolesarske dirke po Franciji Komenda bo v soboto prizorišče sedmega pokala Tadeja Pogačarja. Dogajanje bo v znamenju nočnega kriterija, na katerem je med prijavljenimi tudi Pogačar. Tekmovalni dogodek bo priložnost za stik Pogačarja z navijači in proslavljanje četrtega slavja na Touru.

Spektakel v Komendi bo potekal v organizaciji Kolesarskega društva Rog (Pogi in Pika Team) v sodelovanju z Občino Komenda.

Po podatkih na spletni strani so se doslej za sobotni nočni kriterij v središču Komende med bolj odmevnejšimi udeleženci prijavili Tim Wellens, Pavel Sivakov, Matteo Trentin, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Urška Žigart ter seveda Tadej Pogačar.

Tekmovanje za Pokal Tadeja Pogačarja v obliki kriterijske dirke poteka od leta 2019. Kolesarji tekmujejo na krožni trasi in se potegujejo za točke.

Start bo pred krožiščem v Komendi in ciljem na vrhu vzpona pred cerkvijo. Krog je dolg en kilometer, trasa proge se pred Klancem (Žnidarjem) spusti proti cesti Breg-Komenda in pri Kernu ostro zavije nazaj proti središču Komende.

Pred profesionalci se bodo pomerili še dečki in mladinci in ženske. Tekmovanje bo potekalo od 15. ure dalje, vrhunec večera bo kriterijski spektakel na kilometrskem krogu s startom ob 19.30 pred Pogačarjevim rumeno-rožnatim krožiščem in s ciljem na krajšem vzponu pred cerkvijo v Komendi. Kolesarji v elitni kategoriji bodo morali premagati 35 krogov.

Svetovni prvak, vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze in zmagovalec dirke po Franciji, si je želel združiti obisk domačega kraja in dirkanje v Komendi. Iz junijskega termina se je tako Pogačarjev kriterij prestavil na čas po Touru.

