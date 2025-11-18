Portugalski kolesarski zvezdnik Joao Almeida, prvi namestnik Tadeja Pogačarja na številnih dirkah pri ekipi UAE Team Emirates-XRG, je podaljšal pogodbo s trenutno najuspešnejšo ekipo na svetu do konca leta 2028, je sporočila ekipa emiratov.

Sedemindvajsetletni specialist za etapne dirke Joao Almeida je letos zmagal na enotedenskih dirkah po Baskiji, po Romandiji in po Švici. Septembra je zelo dobro nastopil tudi na španski Vuelti, ki jo je končal na drugem mestu za Dancem Jonasom Vingegaardom.

Pri ekipi UAE Team Emirates-XRG, ki se ji je pridružil leta 2022, je bil Almeida v zadnjih dveh letih prvi pomočnik Tadeja Pogačarja za zahtevne gorske terene francoskega Toura. Lani je na francoski pentlji zasedel četrto mesto, letos je po padcu v sedmi etapi odstopil.

"V zadnjih sezonah sva skupaj dosegla velike stvari, a čutim, da najboljše šele prihaja," so kolesarja, ki je v letošnji sezoni dosegel kar deset od skupno 23 zmag v karieri, povzeli v klubski izjavi za javnost.