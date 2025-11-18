Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Avtorji:
R. P., STA

Torek,
18. 11. 2025,
11.54

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Tadej Pogačar Joao Almeida

Torek, 18. 11. 2025, 11.54

1 ura, 9 minut

Joao Almeida podaljšal pogodbo do leta 2018

Prvi namestnik Tadeja Pogačarja podaljšal zvestobo ekipi UAE Team Emirates-XRG

Avtorji:
R. P., STA

Tadej Pogačar Joao Almeida | Tadej Pogačar in Joao Almeida bosta še naprej sodelovala v ekipi. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar in Joao Almeida bosta še naprej sodelovala v ekipi.

Foto: Guliverimage

Portugalski kolesarski zvezdnik Joao Almeida, prvi namestnik Tadeja Pogačarja na številnih dirkah pri ekipi UAE Team Emirates-XRG, je podaljšal pogodbo s trenutno najuspešnejšo ekipo na svetu do konca leta 2028, je sporočila ekipa emiratov.

Tadej Pogačar
Sedemindvajsetletni specialist za etapne dirke Joao Almeida je letos zmagal na enotedenskih dirkah po Baskiji, po Romandiji in po Švici. Septembra je zelo dobro nastopil tudi na španski Vuelti, ki jo je končal na drugem mestu za Dancem Jonasom Vingegaardom.

Pri ekipi UAE Team Emirates-XRG, ki se ji je pridružil leta 2022, je bil Almeida v zadnjih dveh letih prvi pomočnik Tadeja Pogačarja za zahtevne gorske terene francoskega Toura. Lani je na francoski pentlji zasedel četrto mesto, letos je po padcu v sedmi etapi odstopil.

"V zadnjih sezonah sva skupaj dosegla velike stvari, a čutim, da najboljše šele prihaja," so kolesarja, ki je v letošnji sezoni dosegel kar deset od skupno 23 zmag v karieri, povzeli v klubski izjavi za javnost.

Tadej Pogačar Joao Almeida
