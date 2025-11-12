Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sreda,
12. 11. 2025,
12.26

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
dobrodelnost Tadej Pogačar Tadej Pogačar kolesarstvo

Sreda, 12. 11. 2025, 12.26

10 minut

Fundacija Tadeja Pogačarja podelila 35 štipendij mladim, ki so zboleli za rakom

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tadej Pogačar | Fundacija Tadeja Pogačarja je podelila 35 štipendij mladim, ki so se spoprijeli z rakom. | Foto Ana Kovač

Fundacija Tadeja Pogačarja je podelila 35 štipendij mladim, ki so se spoprijeli z rakom.

Foto: Ana Kovač

V Fundaciji Tadeja Pogačarja so v šolskem letu 2025/26 podelili 35 štipendij mladostnikom, ki so v preteklosti premagali raka ali se še vedno zdravijo zaradi te bolezni, so sporočili. Sprva je bilo predvideno, da bodo podelili deset štipendij, a je Pogačar dejal, da bi težko koga zavrnil.

Tadej Pogačar Pogi Challenge
Sportal Na srečanju s Pogačarjem zbrali več kot 94 tisoč evrov za dobrodelne namene, dodatnih 150 tisočakov bodo namenili kolesarskemu podmladku
Tadej Pogačar
Sportal "Zdaj razumem, če bo prenehal kolesariti." Mama Tadeja Pogačarja o sinovi mentalni izčrpanosti.

Mladi prejemniki so s svojim pozitivnim razmišljanjem, odločnostjo in energijo navdihnili ekipo fundacije ter pokazali, da bolezen ne določa prihodnosti. Skoraj polovica štipendistov se izobražuje za poklice, povezane z zdravjem, vzgojo in izobraževanjem, nekateri pa načrtujejo kariero v medicinskih raziskavah. Mnogi imajo željo pomagati drugim, ki se bodo morda nekoč znašli v podobnem boju.

Slovenski kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar je ob branju njihovih zgodb dejal, da bi bilo "težko nekatere zavrniti", zato se je fundacija odločila, da štipendije podeli prav vsem prosilcem. Sprva je bilo predvidenih le deset štipendij, na razpis pa je prispelo 35 vlog, ki so vse izpolnjevale pogoje.

"Lahko bi rekla, da iz vaših pisem diha tudi Tadejev moto: Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj." | Foto: Fundacija Tadeja Pogačarja "Lahko bi rekla, da iz vaših pisem diha tudi Tadejev moto: Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj." Foto: Fundacija Tadeja Pogačarja

"Čestitala bi vam, ker ste se pogumno spopadli z boleznijo, ki vam ni vzela vere v življenje, ampak vam je pomagala, da ste postali boljša različica sebe. Lahko bi rekla, da iz vaših pisem diha tudi Tadejev moto: Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj," pa je v nagovoru dijakom in študentom dejala Marjeta Pogačar, članica tričlanske komisije, ki je pregledovala prejete prošnje.

S pomočjo dobrodelne dražbe, sponzorjev in prostovoljnih prispevkov s prireditve Pogi Challenge: S Klanca v klanc je fundacija zbrala kar 94 tisoč evrov, kar je omogočilo podelitev štipendij vsem prijavljenim. K temu sta pomembno prispevali tudi dve veliki donaciji, prva od banke Sparkasse, druga pa od dobrodelne organizacije Skipstone.

Štipendije bodo mladim pomagale pri kritju stroškov izobraževanja, hkrati pa so spodbuda za nadaljnji razvoj, učenje in uresničevanje njihovih sanj. "Poleg finančne pomoči mi ogromno pomeni tudi simbolni pomen štipendije. Med zdravljenjem, ko sem bila dolgo v bolnišnici, sem po televiziji spremljala Tadeja Pogačarja, kako ure in ure vztraja na kolesu. To mi je dalo moč, da tudi sama ne odneham in se borim naprej," je dejala štipendistka Manca.

Tadej Pogačar, fundacija | Foto: Fundacija Tadeja Pogačarja Foto: Fundacija Tadeja Pogačarja

Pomembno vlogo pri tem večmesečnem projektu je imelo tudi društvo Junaki 3. nadstropja, ki je fundacijo povezalo z mladostniki. Predsednica društva Urška Kolenc je ob tem poudarila, kako pomembno se ji zdi, da se dobrodelne organizacije povežejo in skupaj ustvarjajo projekte, kot je projekt štipendij. Veseli jo, da se tudi otroci na tak način med sabo povežejo in tudi podprejo, so še zapisali pri fundaciji.

To je letos drugi projekt, v katerem sta se Fundacija Tadeja Pogačarja in društvo Junaki 3. nadstropja povezala. Fundacija je v začetku leta predstavnikom kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana predala novo opremo za razgibavanje (Motomed) v vrednosti devet tisoč evrov, ki omogoča boljše pogoje za gibalno terapijo in je ključna za okrevanje po zahtevnem zdravljenju. 

slovenska nogometna reprezentanca
Sportal Tadej Pogačar je obiskal slovensko nogometno reprezentanco
Tadej Pogačar Lombardija
Sportal Tadej Pogačar je letos zaslužil več kot 12 milijonov evrov
Tadej Pogačar Pogi Challenge
Sportal O zakulisju unikatnega projekta Pogi Challenge: Imeli smo ogromno srečo, da stoji za dogodkom človek, kot je Tadej
Jakob Omrzel
Sportal Jakob Omrzel, vzhajajoča zvezda slovenskega kolesarstva, ki ne želi preskakovati stopničk
Joxean Matxin Fernandez
Sportal Pogačarjev šef jasen: Tadej gre na Tour in svetovno prvenstvo
Egan Bernal
Sportal Tadej Pogačar jezi Egana Bernala: On je na neki drugi ravni
Tadej Pogačar, Tim Wellens, TDF 2025
Sportal Belgijec razkril, kako hudo je bilo s Pogačarjem na Touru: Razmišljal je celo o odstopu
Tom Dumoulin
Sportal Tom Dumoulin iskreno o Vingegaardu in Pogačarju
Tadej Pogačar Primož Roglič
Mnenja Ali je komu mar, kaj sledi?
Roger de Vlaeminck
Sportal Eksplozivne izjave Belgijca: Pogačar ni vreden, da bi Merckxu zavezal vezalke
navijači Dirka po Franciji
Sportal "Za ogled tretje nogometne lige plačaš 15 evrov, zakaj ne bi plačal za kolesarsko dirko?"
dobrodelnost Tadej Pogačar Tadej Pogačar kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.