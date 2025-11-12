V Fundaciji Tadeja Pogačarja so v šolskem letu 2025/26 podelili 35 štipendij mladostnikom, ki so v preteklosti premagali raka ali se še vedno zdravijo zaradi te bolezni, so sporočili. Sprva je bilo predvideno, da bodo podelili deset štipendij, a je Pogačar dejal, da bi težko koga zavrnil.

Mladi prejemniki so s svojim pozitivnim razmišljanjem, odločnostjo in energijo navdihnili ekipo fundacije ter pokazali, da bolezen ne določa prihodnosti. Skoraj polovica štipendistov se izobražuje za poklice, povezane z zdravjem, vzgojo in izobraževanjem, nekateri pa načrtujejo kariero v medicinskih raziskavah. Mnogi imajo željo pomagati drugim, ki se bodo morda nekoč znašli v podobnem boju.

Slovenski kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar je ob branju njihovih zgodb dejal, da bi bilo "težko nekatere zavrniti", zato se je fundacija odločila, da štipendije podeli prav vsem prosilcem. Sprva je bilo predvidenih le deset štipendij, na razpis pa je prispelo 35 vlog, ki so vse izpolnjevale pogoje.

"Lahko bi rekla, da iz vaših pisem diha tudi Tadejev moto: Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj." Foto: Fundacija Tadeja Pogačarja

"Čestitala bi vam, ker ste se pogumno spopadli z boleznijo, ki vam ni vzela vere v življenje, ampak vam je pomagala, da ste postali boljša različica sebe. Lahko bi rekla, da iz vaših pisem diha tudi Tadejev moto: Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj," pa je v nagovoru dijakom in študentom dejala Marjeta Pogačar, članica tričlanske komisije, ki je pregledovala prejete prošnje.

S pomočjo dobrodelne dražbe, sponzorjev in prostovoljnih prispevkov s prireditve Pogi Challenge: S Klanca v klanc je fundacija zbrala kar 94 tisoč evrov, kar je omogočilo podelitev štipendij vsem prijavljenim. K temu sta pomembno prispevali tudi dve veliki donaciji, prva od banke Sparkasse, druga pa od dobrodelne organizacije Skipstone.

Štipendije bodo mladim pomagale pri kritju stroškov izobraževanja, hkrati pa so spodbuda za nadaljnji razvoj, učenje in uresničevanje njihovih sanj. "Poleg finančne pomoči mi ogromno pomeni tudi simbolni pomen štipendije. Med zdravljenjem, ko sem bila dolgo v bolnišnici, sem po televiziji spremljala Tadeja Pogačarja, kako ure in ure vztraja na kolesu. To mi je dalo moč, da tudi sama ne odneham in se borim naprej," je dejala štipendistka Manca.

Foto: Fundacija Tadeja Pogačarja

Pomembno vlogo pri tem večmesečnem projektu je imelo tudi društvo Junaki 3. nadstropja, ki je fundacijo povezalo z mladostniki. Predsednica društva Urška Kolenc je ob tem poudarila, kako pomembno se ji zdi, da se dobrodelne organizacije povežejo in skupaj ustvarjajo projekte, kot je projekt štipendij. Veseli jo, da se tudi otroci na tak način med sabo povežejo in tudi podprejo, so še zapisali pri fundaciji.

To je letos drugi projekt, v katerem sta se Fundacija Tadeja Pogačarja in društvo Junaki 3. nadstropja povezala. Fundacija je v začetku leta predstavnikom kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana predala novo opremo za razgibavanje (Motomed) v vrednosti devet tisoč evrov, ki omogoča boljše pogoje za gibalno terapijo in je ključna za okrevanje po zahtevnem zdravljenju.