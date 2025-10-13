Ob koncu kolesarske sezone so v italijanski La Gazzetta dello Sport sešteli letošnji zaslužek najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja. S plačo pri ekipi UAE Emirates, nagradnimi bonusi s strani ekipe, sponzorskimi pogodbami in prodajo navijaških artiklov je zaslužil nekaj več kot 12 milijonov evrov.

Poleti je znova osvojil Tour de France. Foto: Reuters Tadej Pogačar si je po lanskem dvojčku zmag na Giru in Touru in še naslovu svetovnega prvaka prislužil podaljšanje pogodbe z ekipo UAE Emirates do leta 2030. Pred tem je njegova letna plača znašala šest milijonov evrov, od letos naprej pa osem milijonov. Ekipa ga nagrajuje tudi za zmage na največjih dirkah: milijon za Tour, pol milijona za Giro in Vuelto ter četrt milijona za naslov svetovnega prvaka. Lani je tako dobil 1,75 milijona bonusa, letos pa 1,25 milijona (Tour in svetovno prvenstvo). V pogodbi nima bonusov za zmage na kolesarskih spomenikih.

Denarne nagrade organizatorjev dirk, vključno s Tourom, kjer je letos zmagovalcu pripadlo pol milijona evrov, po nepisanem pravilu ne dobi kolesar zmagovalec, torej letos Pogačar, temveč si nagrado razdeli ekipa in njegovi ekipni kolegi na dirki.

Sezono je v nedeljo sklenil na Krvavcu. Foto: Ana Kovač Tretji vir Pogačarjeva zaslužka so sponzorske pogodbe. Trenutno sodeluje z devetimi podjetji. Ti so mu letos izplačali za dva milijonov evrov. Kot še piše Gazzetta, trenutno potekajo pogovori še z dvema novima potencialnima pokroviteljema, ki bi mu letno dala vsak po milijon. Četrti vir pa je trženje njegove osebne blagovne znamke. Njegov agent Alex Carera je dejal, da se vrednost te vsako leto podvoji. Letos so tako s prodajo artiklov zaslužili že milijon evrov (lani pol milijona).

Pogačar je tako letos zaslužil 12,25 milijona evrov.

Seveda pa najboljši kolesar na svetu prek različnih akcij, kot je bila nedeljska dirka in dobrodelna dražba, zelo lepe zneske prek Fundacije Tadeja Pogačarja namenja tako v dobrodelne namene kot za pomoč mladim kolesarjem.

V preteklosti so le redki kolesarji zaslužili več. Lance Armstrong je na vrhuncu kariere leta 2005 dobil 28 milijonov ameriških dolarjev (24 milijonov evrov), saj je tisto leto podpisal bogato pogodbo z znamko Nike. V Italiji je bila leta 1998 velika zgodba, ko je Marco Pantani zavrnil ponudbo ekipe Mapei za takratnih pet milijard lir (če bi preračunali v evre, bi bilo to pet milijonov). Ostal je zvest ekipi Marcatone Uno, ki mu je dala tri milijarde lir letne plače.