Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
16.15

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Tadej Pogačar slovenska nogometna reprezentanca

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 16.15

1 ura, 8 minut

Dobre želje pred tekmo s Švico

Tadej Pogačar je obiskal slovensko nogometno reprezentanco

Avtor:
M. P.

slovenska nogometna reprezentanca | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Pred ponedeljkovo tekmo Slovenije s Švico v kvalifikacijah za SP 2026 je slovenske nogometaše na Brdu pri Kranju obiskal najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar.

Slovensko nogometno reprezentanco je pred tekmo s Švico obiskal Tadej Pogačar in jim zaželel veliko sreče v nadaljevanju kvalifikacij. Nogometaši so bili veseli njegovega obiska na Brdu pri Kranju, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije. 

