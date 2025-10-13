Ponedeljek, 13. 10. 2025, 16.15
1 ura, 8 minut
Dobre želje pred tekmo s Švico
Tadej Pogačar je obiskal slovensko nogometno reprezentanco
Pred ponedeljkovo tekmo Slovenije s Švico v kvalifikacijah za SP 2026 je slovenske nogometaše na Brdu pri Kranju obiskal najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar.
Slovensko nogometno reprezentanco je pred tekmo s Švico obiskal Tadej Pogačar in jim zaželel veliko sreče v nadaljevanju kvalifikacij. Nogometaši so bili veseli njegovega obiska na Brdu pri Kranju, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.
Reprezentanco je pred večerno tekmo s Švico obiskal prvi kolesar sveta @TamauPogi 🇸🇮— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 13, 2025
Fantje so ga z veseljem sprejeli, Tadej pa jim je zaželel veliko sreče v kvalifikacijah za SP 2026! 👊🇸🇮#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/Aq84GMvJBn