Slovensko nogometno reprezentanco je pred tekmo s Švico obiskal Tadej Pogačar in jim zaželel veliko sreče v nadaljevanju kvalifikacij. Nogometaši so bili veseli njegovega obiska na Brdu pri Kranju, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.