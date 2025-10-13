Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
22.40

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

kvalifikacije za SP 2026

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog (ponedeljek)

Slovenija onemogočila Švico, a sama brez gola, tudi brez strela znotraj okvira vrat

Tomi Horvat je začel v prvi enajsterici. | Foto Aleš Fevžer

Tomi Horvat je začel v prvi enajsterici.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska nogometna reprezentanca je tudi na četrti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 ostala brez zmage. Sicer je s čvrsto obrambo povsem onemogočila v teh kvalifikacijah razigrano Švico (tri zmage, devet golov), a sama tako kot v petek proti Kosovu ni dosegla gola, niti ni sprožila strela znotraj okvira vrat. Remi z 0:0 in istočasno zmaga Kosova na Švedskem z 1:0 pomeni, da je v skupini B Švica na prvem mestu z 10 točkami, Kosovo jih ima sedem, Slovenija tri, Švedska eno samo. Teoretično je pred zadnjima dvema tekmama drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije, še dosegljivo. Novembra izbranci Matjaža Keka igrajo s Kosovom in Švedsko.

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog:

Ponedeljek, 13. oktober:

Prva enajsterica na tekmi s Švico. | Foto: Reuters Prva enajsterica na tekmi s Švico. Foto: Reuters Ekspresne kvalifikacije so prešle v drugo polovico. Slovenska reprezentanca bo prvič v obdobju državne samostojnosti v tekmovanju, kjer se odloča o nastopu na največjem tekmovanju, odigrala le šest srečanj. Četa Matjaža Keka je v uvodnih treh krogih osvojila le dve točki, kar je manj od pričakovanj, vseeno pa ostaja v igri za napredovanje na mundial 2026.

Selektor Kek je znova poskrbel za nekaj sprememb v prvi enajsterici. V napadu je ob Benjaminu Šešku začel član Celja Danijel Šturm (prvič na uradni tekmi). Na prvih treh tekmah teh kvalifikacij je dala Slovenija samo dva gola. Med prvimi enajstimi se je po odličnih zadnjih minutah na tekmi proti Kosovu znašel tudi Tomi Horvat. Znova so na zelenici trije osrednji branilci: David Brekalo, Jaka Bijol in Vanja Drkušić, Erik Janža in Žan Karničnik pa na bokih igrata bolj ofenzivno.

Adam Gnezda Čerin | Foto: Aleš Fevžer Adam Gnezda Čerin Foto: Aleš Fevžer In Slovenija je začela precej bolj napadalno, s ciljem, da čim prej zabije gol. Prekmurca Erik Janža in Horvat sta v 15. minuti poskrbela za eno prvih letih akcij domače reprezentance. Sicer je imela v prvem polčasu žogo več v svoji posesti Švica, a je šla Slovenija bolj pogumno proti golu. Manjkala sta le zaključni strel in zadetek. Polčas se je končal brez enega strela znotraj okvira vrat. Na obeh straneh. Obramba slovenske reprezentance je bila zelo čvrsta, Švica, ki je dala v tej kvalifikacijah že devet golov, ni mogla ničesar.

Erik Janža | Foto: Aleš Fevžer Erik Janža Foto: Aleš Fevžer Medtem ko je v slovenski skupini Kosovo na Švedskem vodil od 32. minute, smo v Stožicah tudi v drugem polčasu čakali in čakali na prvi strel in prvi gol. V 56. minuti je kazalo dobro: Timi Max Elšnik je priboril žogo, jo oddal Karničniku, ki jo je lepo podal v kazenski prostor, streljal je Janža, a v blok švicarske obrambe. Zatem je Kek prvič menjal. Šturma je nadomestil Petar Stojanović. V 60. minuti je bilo po dveh podajah iz kota vroče pred švicarskim vratarjem, a Slovenci znova niso prišli do res nevarnega strela.

Dvajset minut do konca je vstopil adut s klopi, Žan Vipotnik (namesto Horvata). In že v naslednji akciji je priboril žogo, jo podal Šešku v protinapad, ta pa je iz obrata streljal mimo vrat. Najlepšo švicarsko priložnost je imel v 82. minuti Johan Manzambi, a je streljal visoko in je Jan Oblak žogo brez težav ujel. To je bil sploh prvi strel znotraj okvira vrat na tekmi. V 88. minuti je Kek opravil še zadnjo menjavo: Svit Sešlar je zamenjal Janžo. Pred 14.637 gledalci je moral Oblak v zaključku tekme še dvakrat posredovati. Na koncu je bila torej Švica bližje zadetku in zmagi.

Matjaž Kek | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Hrvaški jo lahko zagode samo še neverjeten čudež
Veselje hrvaških nogometašev po pričakovani zmagi nad Gibraltarjem (3:0), do katere so prišli v Varaždinu z rezervno postavo. | Foto: Reuters Veselje hrvaških nogometašev po pričakovani zmagi nad Gibraltarjem (3:0), do katere so prišli v Varaždinu z rezervno postavo. Foto: Reuters V nedeljo se je "99,99-odstotno" na mundial uvrstila Hrvaška, potem ko je premagala Gibraltar in je Češka presenetljivo izgubila na Ferskih otokih. Slovenskim sosedom lahko pot na SP 2026 prepreči le še neverjeten scenarij, v katerem bi izbranci Zlatka Dalića na zadnjih dveh tekmah (doma proti Ferskim otokom in v gosteh proti Črni gori) ostali praznih rok, obenem pa vknjižili še tako visoka poraza, da bi Češka, ki bo v zadnjem krogu gostila Gibraltar, nadoknadila za 15 zadetkov slabšo razliko. To je namreč v kvalifikacijah za SP 2026 glavni kriterij, ki odloča v primeru, če ekipi končata kvalifikacije z enakim številom točk. Hrvaška jih ima 16, Češka pa 13. Ima pa Hrvaška razliko v zadetkih +19, Češka pa zgolj +4.

Tudi Francija še ni na mundialu

Francija si po četrti tekmi v skupini D še ni priigrala svetovnega prvenstva. Na Islandiji je igrala neodločeno 2:2. Imajo 10 točk in zdaj samo še tri prednosti pred Ukrajino, ki je z 2:1 premagala Azerbajdžan. V skupini A na vrhu s po devetimi točkami ostajata Nemčija in Slovaška. Nemci so z 1:0 premagali Severno Irsko, Slovaki pa z 2:0 Luksemburg. Izenačena ostaja tudi skupina J s petimi reprezentancami. Vodi Belgija s 14 točkami, ki je s 4:2 premagala Wales (10 točk). Makedonija ima zdaj točko manj, saj je remizirala s Kazahstanom (1:1). 

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (21 od 48):

Afrika (5 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Maroko, Tunizija, Zelenortski otoki
Azija (6 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Uzbekistan
Evropa (0 od 16)
Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj
Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)
Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog:

Nedelja, 12. oktober:

Ponedeljek, 13. oktober:

Torek, 14. oktober:

Lestvice:

