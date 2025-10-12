Selektor srbske nogometne reprezentance Dragan Stojković je podal odstop po sobotnem porazu njegovih varovancev proti Albaniji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Tekma v Leskovcu se je končala z 1:0 za Albanijo, ki ima štiri točke prednosti pred Srbijo na drugem mestu skupine K.

"Ta poraz se ne bi smel zgoditi, zato prevzemam odgovornost," je na novinarski konferenci po tekmi dejal legendarni nekdanji napadalec jugoslovanske izbrane vrste. "Govoril sem s predsednikom in generalnim sekretarjem Nogometne zveze Srbije in jim ponudil odstop. Z ekipo ne bom potoval v Andoro," je nato v izjavi napovedal za srbsko javno televizijo RTS.

Srbija se bo na naslednji tekmi kvalifikacij za SP v torek pomerila z Andoro.

"Prav tako sem govoril z igralci in jim pojasnil svojo odločitev. Ko trener odide, ne gre za tragedijo. Jaz bom vedno podpiral reprezentanco Srbije," je dodal 60-letni Stojković, ki je leta 2021 sedel na klop Srbije in reprezentanco vodil na 55 tekmah.

V tem času se je Srbija tudi trikrat pomerila z izbrano vrsto Slovenije in enkrat zmagala ter dvakrat remizirala, nazadnje na tekmi evropskega prvenstva v Nemčiji lani, ko sta se reprezentanci po golu Srbije v sodnikovem dodatku razšli z 1:1. Slovenija se je v nadaljevanju EP prebila v osmino finala, Srbija pa je odšla domov po skupinskem delu.

S štirimi točkami zaostanka za drugim mestom Srbiji tri tekme pred koncem resno grozi, da se ne bo uvrstila niti v dodatne kvalifikacije za mundial leta 2026.

Preberite še: