Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
12. 10. 2025,
8.36

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kvalifikacije za SP 2026 srbska nogometna reprezentanca

Nedelja, 12. 10. 2025, 8.36

36 minut

Poraz z Albanijo s klopi Srbije odnesel Stojkovića

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dragan Stojković | Dragan Stojković je prevzel odgovornost in odstopil. | Foto Guliverimage

Dragan Stojković je prevzel odgovornost in odstopil.

Foto: Guliverimage

Selektor srbske nogometne reprezentance Dragan Stojković je podal odstop po sobotnem porazu njegovih varovancev proti Albaniji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Tekma v Leskovcu se je končala z 1:0 za Albanijo, ki ima štiri točke prednosti pred Srbijo na drugem mestu skupine K.

"Ta poraz se ne bi smel zgoditi, zato prevzemam odgovornost," je na novinarski konferenci po tekmi dejal legendarni nekdanji napadalec jugoslovanske izbrane vrste. "Govoril sem s predsednikom in generalnim sekretarjem Nogometne zveze Srbije in jim ponudil odstop. Z ekipo ne bom potoval v Andoro," je nato v izjavi napovedal za srbsko javno televizijo RTS.

Srbija se bo na naslednji tekmi kvalifikacij za SP v torek pomerila z Andoro.

"Prav tako sem govoril z igralci in jim pojasnil svojo odločitev. Ko trener odide, ne gre za tragedijo. Jaz bom vedno podpiral reprezentanco Srbije," je dodal 60-letni Stojković, ki je leta 2021 sedel na klop Srbije in reprezentanco vodil na 55 tekmah.

V tem času se je Srbija tudi trikrat pomerila z izbrano vrsto Slovenije in enkrat zmagala ter dvakrat remizirala, nazadnje na tekmi evropskega prvenstva v Nemčiji lani, ko sta se reprezentanci po golu Srbije v sodnikovem dodatku razšli z 1:1. Slovenija se je v nadaljevanju EP prebila v osmino finala, Srbija pa je odšla domov po skupinskem delu.

S štirimi točkami zaostanka za drugim mestom Srbiji tri tekme pred koncem resno grozi, da se ne bo uvrstila niti v dodatne kvalifikacije za mundial leta 2026.

Preberite še:

Erling Haaland, Norveška
Sportal Petarda Norvežanov in mejnik Haalanda, Albanci poglobili krizo Srbov
Kosovo Slovenija Benjamin Šeško
Sportal Rezervisti poživili igro, Slovenija iz Prištine samo s točko
avstrijska reprezentanca
Sportal Avstrijci z rekordno visoko zmago, Hrvati ob Dalićevem jubileju do točke
kvalifikacije za SP 2026 srbska nogometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.