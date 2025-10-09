Danes se bodo nadaljevale evropske kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Slovenci bodo v petek ob 20.45 gostovali na Kosovu, že danes pa bodo med drugim na delu Hrvati, ki jih čaka gostovanje na Češkem. Zlatko Dalić bo stotič sedel na klopi Hrvaške. Nizozemska bo na delu pri Malti, Škotska se bo pomerila z Grčijo, Bosna in Hercegovina bo gostovala na Cipru.

Hrvaška bo peto od osmih kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki, odigrala proti Češki v Pragi. Za Hrvaško je ključna gostujoča tekma proti Češki, edini tekmici za prvo mesto, Hrvati pa se v obračun podajajo z dobro popotnico, saj so prvo tekmo doma dobili s kar 5:1. "Iz prve tekme, ki smo jo odigrali proti njim, moramo vzeti veliko pozitivnega. Zagotovo bo drugačna tekma, doma so veliko boljša ekipa. Pred nami je težka tekma, agresivna ekipa in na to se moramo odzvati. To je za nas tekma svetovnega prvenstva, pozorni moramo biti na vse podrobnosti in to prenesti na igrišče," je pred srečanjem opozoril Luka Modrić.

Posebna tekma bo to tudi za selektorja Zlatka Dalića, ki bo Hrvaško vodil na svoji stoti tekmi. "V veliko čast mi je, da bom stotič na klopi svoje reprezentance. To trenutno ni pomembno, pred nami je boj za svetovno prvenstvo, fokus je na tem, kasneje bomo razmišljali o drugih stvareh," je dejal Dalić, ki ne bo mogel računati na Stanišića in Juranovića, Češka pa ne more računati na Douderja, Hlozeka, Schicka, Holesa, Jarosa, Klimenta in Staneka.

Bosna bo danes gostovala na Cipru. Foto: Aleš Fevžer

Karkoli drugega kot zmaga domačinov Ciprčanov proti Bosni in Hercegovini na AEK Areni bi končalo njihove male upe za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2026. Domača ekipa je namreč v svoji kvalifikacijski skupini s štirimi točkami na četrtem mestu, osem točk za prvouvrščenimi gosti in drugouvrščeno Avstrijo, vendar se v primeru poraza ne bo mogla uvrstiti med prva dva, saj ima pred seboj le še dve tekmi. Bosna in Hercegovina je v svoji skupini zmagala na obeh gostovanjih, a je na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih na gostovanjih izgubila šestkrat, enkrat remizirala in zmagala le na dveh.

Škoti proti Grkom

Zanimivo bo tudi na Škotskem, kjer bo domača izbrana vrsta gostila Grčijo. Škoti so trenutno s štirimi točkami enako kot vodilna Danska na drugem mestu skupine C, Grčija je s točko manj tretja. Pred sedmimi meseci se je Škotska pomerila z Grčijo v končnici lige narodov in si v prvi tekmi zagotovila veliko zmago z 1:0 v gosteh, a se je nato v Hampdenu zgodil velik preobrat, ko so Grki zmagali s 3:0.

