Kako hitro je lahko življenje lepše, ko se trud in nesporni talent vendarle začneta obrestovati. Benjamin Šeško je kljub vsem pritiskom, ki so bili posledica skromnih predstav Manchester Uniteda pod taktirko Rubena Amorima in ogromnih pričakovanj navijačev, začel pogosteje tresti mreže na Otoku. V polno je zadel na dveh zaporednih tekmah, na zadnjem srečanju pomagal rdečim vragom do zmage nad Sunderlandom (2:0), pri tem pa se tako izkazal, da prvič kandidira za naziv najboljšega igralca kroga Premier League. Prislužil si je tudi pohvalo Wayna Rooneyja.

Benjamin Šeško je v polno zadel na dveh zaporednih tekmah angleškega prvenstva. Foto: Guliverimage Najboljša predstava Benjamina Šeška v dresu Manchester Uniteda, odkar se je preselil na Otok, je poskrbela, da se je ime 22-letnega slovenskega napadalca znašlo med osmimi kandidati za najboljšega igralca 7. kroga Premier League. Posavec se je v soboto izkazal z zadetkom proti Sunderlandu, obenem pa se je neutrudno boril z branilci gostov, pogosto zadrževal žogo, dobival dvoboje v zraku ter izkazal ogromno moč in odpornost.

Za nastop si je prislužil visoke ocene, pri izboru naj igralca kroga pa se tako znašel med uglednimi imeni. Na seznamu so poleg njega še Moises Caicedo (Chelsea), Jack Grealish (Everton), Bruno Guimaraes (Newcastle), Mohammed Kudus (Tottenham), Donyell Malen (Aston Villa), Declan Rice (Arsenal) in Antoine Semenyo (Bournemouth). Glasovanje se bo končalo danes ob 13. uri po slovenskem času, za zdaj pa najbolje kaže ekvadorskemu zvezdniku Chelseaja.

There were plenty of standout performances over the weekend 🤩



Vote for your Player of Matchweek 7! 👇 — Premier League (@premierleague) October 6, 2025

Šeško, eden izmed kandidatov za najboljšega igralca 7. kroga angleškega prvenstva, je lahko tako po navdušujoči zmagi nad Sunderlandom (2:0) na reprezentančni zbor v domovino odšel zelo dobre volje. Povrnil si je samozavest, kar bi lahko prišlo zelo prav Kekovi četi, za katero v tem koledarskem letu še ni zadel v polno. V petek ga čaka gostovanje na Kosovu, tri dni pozneje pa se bo v Ljubljani pomeril še s Švico, proti kateri je prejšnji mesec v Baslu doživel visok poraz (0:3).

Šeško prvi po devetih letih?

Zadnji napadalec Uniteda, ki je v dresu rdečih vragov dosegel zadetek na Anfieldu, je bil leta 2016 Wayne Rooney. Foto: Reuters Po reprezentančni akciji pa Šeška čaka prestižni angleški derbi, ki ga bodo z zanimanjem spremljali po vsem svetu. Na Otoku se že veliko govori o derbiju gorečih rivalov, 19. oktobra se bosta namreč na Anfieldu udarila ranjeni Liverpool in vedno boljši Manchester United. Rdeči vragi v zadnjih letih na dvorišču Liverpoola doživljajo številna razočaranja. Nazadnje so na vročem gostovanju v mestu kuštravcev zmagali leta 2016, nato pa bili izrazito neuspešni, pri tem pa le trikrat zatresli mrežo rdečih. Zanimivo pa je, da se pod nobenega od omenjenih zadetkov ni podpisal napadalec.

Šeškov strelski niz, v polno je zadel na dveh prvenstvenih tekmah zapored, je tako povečal optimizem navijačev Uniteda. Verjamejo, da bi lahko nadaljeval niz in zatresel tudi mrežo Liverpoola. Če bi mu to uspelo, bi postal prvi napadalec Uniteda po Waynu Rooneyju (2016), ki bi se vpisal med strelce na Anfieldu.

Šeško prejel pohvalo legendarnega Angleža

Vročo strelsko formo bo skušal Benjamin Šeško prenesti še na reprezentanco. Foto: Reuters Legendarni Anglež je Benjamina Šeška pohvalil za predstavo proti Sunderlandu ter poudaril njegovo moč in gibanje, s katerim ustvarja prostor za soigralce. Do izraza lahko tako lažje prihajajo tudi Bryan Mbeumo, Matheus Cunha in Mason Mount, saj se jim ponuja prostor za utekanje.

"Zelo je spreten in dobro uporablja telo. Bori se za žoge, kar olajša delo Mbeumu, Cunhi in Mountu. Temu so se očitno posvečali v klubu," je nekdanji napadalec, ki bo konec meseca dopolnil 40 let, za tri leve pa je zbral kar 120 nastopov (53 zadetkov), prepričan, da se pri tem pozna rokopis trenerja Amorima. "Šeško se je znova vpisal med strelce. To mu bo zelo pomagalo. To je bila zelo pomembna zmaga za vse igralce in tudi za trenerja," je poudaril nekdanji ljubljenec Old Trafforda, ki je dres Uniteda nosil med letoma 2004 in 2017 ter postal ena od klubskih ikon.

Benjamin Šeško bo 19. oktobra odigral prvi angleški derbi med Liverpoolom in Unitedom. Foto: Guliverimage

Ni kaj, čez slaba dva tedna se na Anfieldu obeta nogometna poslastica, navijači Uniteda pa dodatno motivacijo vidijo tudi v tem, da bi se lahko rdeči vragi z zmago približali branilcem angleškega naslova na zgolj dve točki zaostanka. In kdo ve, morda bo Šeško, eden najboljših igralcev 7. kroga, resnično nadaljeval strelski niz.