Matjaž Kek ne izključuje pogovora s Primožem Gliho

Slovenska nogometna reprezentanca danes začenja operacijo Kosovo. V petek jo čaka še kako pomembna kvalifikacijska tekma za SP 2026 v Prištini, na kateri bo naskakovala zmago, s katero bi se povzdignila z zadnjega mesta. Selektor Matjaž Kek spoštuje tekmeca in poudarja, kako Kosovo prejšnji mesec ni naključno premagal Švedske (2:0). Dodatne informacije glede dvoboja s Kosovom bi lahko prejel od rojaka Primoža Glihe, ki ga je lani na položaju selektorja Kosova nasledil Franco Foda. Nemec je na seznam uvrstil 27 kandidatov. Zaradi poškodbe manjka kapetan, branilec Napolija Amir Rrahmani.

Danes bo na Brdu pri Kranju zbor slovenske nogometne reprezentance. Kekovi izbranci se zavedajo, kako si na oktobrskih kvalifikacijskih tekmah s Kosovom (10. oktobra v Prištini) in Švico (13. oktobra v Ljubljani) ne smejo privoščiti spodrsljajev, če še želijo ostati v igri za nastop na največjem tekmovanju, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Kanada in Mehika.

Oblak, Šeško in druščina na polnem stadionu

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je na uvodnih tekmah v kvalifikacijah za SP 2026 prejel pet zadetkov. Foto: Guliverimage Slovenija bo tako v petek gostovala v Kosovu, kjer je prejšnji mesec nepričakovano pokleknila zvezdniška zasedba Švedske. Skandinavci so izgubili z 0:2, Kosovo pa je nakazal, kaj vse premore. Čeprav je v kvalifikacije vstopil kot na papirju najslabše uvrščena reprezentanca v skupini, je po dveh krogih na imenitnem drugem mestu. Evforija v Kosovu je po zmagi nad Švedi doživela nov vrhunec, saj so bile hitro razgrabljene vstopnice za srečanje s Slovenijo. Jana Oblaka, Benjamina Šeška in druščino bo tako v petek pričakal razprodan stadion Fadil Vokkri.

Bo selektor Matjaž Kek v pripravah na vroče gostovanje stopil v stik tudi z rojakom Primožem Gliho, ki pozna odlično zasedbo Kosova, saj jo je vodil večji del kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024? "Verjamem, da pozna dobro okolje. V njegovem času je bilo specifično, zdaj pa je s prihodom Franca Fode nekoliko drugače. Tudi igralski kader se je nekoliko zasukal. Z njim še nisem govoril, kar pa ne pomeni, da ne bom. Vsaka informacija ti lahko pride prav, čeprav se dobro zavedamo kaj nas čaka na Kosovu," je pred dnevi na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju izpostavil slovenski selektor.

Kosovo je prejšnji mesec v Prištini presenetil Švedsko in zmagal z 2:0. V polno sta zadela Rexhbecaj in Muriqi. Foto: Reuters

"Stadion v Prištini je razprodan, a stadioni so bili razprodani tudi v Sloveniji. Veliko raje imam takšne tekme in komaj čakam, da se začnejo, kot pa da bi igrali nekje pred 1.500 gledalci. Obeta se tekma, ki pokaže, ali si kaj zaslužiš ali ne. Ko pa se govori o individualni kakovosti Kosova, pa je to stvar za analizo. Ker Kosovo ni slučajno premagal Švedov," spoštuje petkovega tekmeca.

Kosovo pod vodstvom Nemca nikoli ne remizira

Navijači Kosova bodo v petek napolnili stadion, poimenovanem po nekdanjem vrhunskem napadalcu, pozneje pa predsedniku zveze Fadilu Vokkriju. Foto: Reuters Kdo sploh nastopa za Kosovo? Nemški strateg Franco Foda, ki je bil v preteklosti tudi trener graškega Sturma, Züricha, Kaiserslauterna in selektor avstrijske reprezentance, je na seznam uvrstil kar 27 kandidatov. Zaradi poškodbe manjka kapetan, branilec Napolija Amir Rrahmani, a v izbrani vrsti vseeno ne bo primanjkovalo izkušenih igralcev, saj za Kosovo nastopajo tudi Vedat Muriqi, Valon Berisha, Milot Rashica, Fidan Aliti in Mergim Vojvoda.

Največji zvezdnik moštva je član Juventusa Edon Zhegrova, na seznamu pa so se številni nogometaši, ki se dokazujejo v klubih iz petih najmočnejših lig v Evropi, kar trije so denimo člani nemškega Hoffenheima.

Odkar vodi Kosovo Franco Foda, beleži reprezentanca dobre rezultate. Na 15 tekmah je vknjižil kar deset zmag in le pet porazov. Tako Kosovo pod vodstvom 59-letnega Nemca sploh še ni remiziral.

Kandidati Kosova za tekmo s Slovenijo (27): Vratarji: Arijanet Muric (Sassuolo, Ita), Visar Bekaj (Hatayspor, Tur), Amir Saipi (Lugano, Švi)



Branilci: Mergim Vojvoda (Como, Ita), Fidan Aliti (Alanyaspor,Tur), Lumbardh Dellova (CSKA Sofija, Bol), Ilir Krasniqi (Kolos Kovalivka, Ukr), Dion Gallapeni (Widzew Lodz, Pol), Kreshnik Hajrizi (Sion, Švi), Leard Sardiu (Arges Pitesti, Rom), Ron Raci (Hajduk Split, Hrv), Albian Hajdari (Hoffenheim, Nem)



Zvezni igralci: Valon Berisha (LASK Linz, Avt), Edon Zhegrova (Juventus, Ita), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf, Nem), Elvis Rexhbecaj (Augsburg, Nem), Muharrem Jashari (LNZ Cherkasy, Ukr), Lindon Emerllah in Meriton Korenina (oba CFR Cluj, Rom), Florian Haxha (Motor Lublin, Pol), Leon Avdullahu (Hoffenheim, Nem), Veldin Hodža (Rubin Kazan, Rus)



Napadalci: Vedat Muriqi (Mallorca, Špa), Milot Rashica (Bešiktaš, Tur), Albion Rrahmani (Sparta Praga, Češ), Ermal Krasniqi (Legia Varšava, Pol), Fisnik Asllani (Hoffenheim, Nem)

31-letni napadalec Mallorce Vedat Muriqi je z 32 zadetki najboljši strelec Kosova vseh časov. Foto: Reuters

Foda je sestavil tudi seznam devetih rezervistov, ki bi lahko vskočili v primeru, če bi zaradi višje sile odpadel kateri izmed "prvokategornikov". Na tem seznamu so Faton Maloku, Kreshnik Krasniqi, Behar Neziri, Ismet Lushaku, Bledian Krasniqi, Andi Hoti, Rilind Nivokazi, Bersant Celina in Donat Rudhani.