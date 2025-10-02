Razdrh bo drugič zbral novo generacijo U21

Slovenska mlada nogometna reprezentanca bo 10. in 14. oktobra nadaljevala kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2027. Selektor Andrej Razdrh je že objavil rahlo spremenjen seznam igralcev za preizkušnji z Izraelom v gosteh in z Bosno in Hercegovino doma. Zaradi poškodbe še vedno manjka branilec Marko Ristić.

"To je druga skupna akcija te generacije. V dogovoru s selektorjem mladinske reprezentance Mišem Brečkom bodo vsi igralci letnika 2007 in mlajši na voljo selekciji U19, pred katero je pomemben kvalifikacijski turnir. Selektor mladinske reprezentance bo tako imel na voljo najboljše, kar trenutno premore ta generacija. To pomeni, da teh igralcev ne bo z nami, smo pa zbrali najboljše, kar slovenski nogomet ponuja v letnikih 2004, 2005 in 2006," je o seznamu povedal Andrej Razdrh.

Slovenija bo 10. oktobra proti Izraelu igrala v Budaörsu, dvoboj v predmestju Budimpešte pa bo za zaprtimi vrati. V torek, 14. oktobra, se bodo Slovenci prvič v tem kvalifikacijskem ciklu predstavili še pred domačim občinstvom. Mlada reprezentanca Slovenije se bo na zelenici koprske Bonifike pomerila s staro znanko Bosno in Hercegovino, ki je bila tekmica tudi v prejšnjem kvalifikacijskem ciklusu. Slovenci so bili boljši tako v Sarajevu kot Murski Soboti.

Foto: Guliverimage "Za razliko od septembrskega reprezentančnega okna nas tokrat čakata dve tekmi. Kar se tiče nasprotnikov, je Izrael remiziral na obeh tekmah, nazadnje je bilo 2:2 proti Nizozemski. Gre za zelo organizirano moštvo, ki je tekalno zelo sposobno in nevarno predvsem v hitrih prehodih, ima pa nekaj zelo kakovostnih posameznikov. Nato nas čaka še tekma z Bosno in Hercegovino, ki je vselej neugodna nasprotnica. Glede na prvo tekmo z Norveško (poraz z 0:5; op. STA) moramo na teh dveh srečanjih popraviti dele, na katere lahko vplivamo, saj je šlo septembra za zares kakovostnega nasprotnika. Z optimizmom zrem v prihajajoči srečanji in upam, da se bo točkovno izšlo čim bolje," je dodal selektor.

"Po tej akciji nas letos čaka še gostovanje pri Nizozemcih, prvih favoritih naše skupine. Kot sem že dejal, je skupina res zahtevna. Nizozemska in Norveška sta izrazito kakovostna nasprotnika, v kar smo se prepričali na prvi tekmi, Izrael ter Bosna in Hercegovina pa sta lahko izjemno neugodna. Ta generacija je prvo skupno tekmo odigrala septembra na Norveškem, skozi kvalifikacije pa se bo spoznavala, rasla in se uigravala. Druge možnosti ni," je še povedal Razdrh. Dodal je, da jim je prva akcija dala vpogled na zadeve, ki jih bo morala ta generacija ujeti. "Igralci, ki so v tujini, igrajo malo, kar pa se izboljšuje, želim pa si, da bodo čim prej dobili čim več minutaže in bomo šli v tekme z rednim igranjem, kar je zelo pomembno."

V skupini G po eni temi vodi Norveška s tremi točkami, Izrael ima po dveh tekmah dve točki, Nizozemska in BiH po eno točko, Slovenija pa je še brez. Na celinsko tekmovanje se bo uvrstila le prvouvrščena izbrana vrsta, drugouvrščeno pa čakajo kvalifikacije za nastop na zaključnem tekmovanju.

Seznam Slovenije:



Vratarji: Lovro Štubljar (Groningen), Žan Mauricio (ZTE), Luka Kolar (Celje);

Branilci: Lovro Golič (Mechelen), Relja Obrić (Atalanta), Srđan Kuzmić (Viborg), Rok Schaubach (Aluminij), Nino Milić (Domžale), Mitja Ilenič (New York City);

Vezisti: Beno Selan (Bravo), Florjan Jevšenak (Celje), Luka Turudija (Mura), Rok Štorman (Karvina), Marcel Lorber (Domžale), Edvin Krupić (Mura), Luka Topalović (Inter), Kristjan Bendra (Sturm);

Napadalci: Dino Kojić (Olimpija), Matej Malenšek (Jablonec), Jaka Čuber Potočnik (Rot-Weiss Essen), Leo Rimac (Koper), Matic Ivanšek (Bravo), Aldin Jakupović (Bravo).