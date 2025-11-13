Mladi hrvaški biser razkril: Slovenci so me klicali

Devetnajstletni Luka Hodak je nogometaš Hajduka, njegove predstave na desnem krilu pa so prepričale tudi hrvaškega selektorja reprezentance do 21 let. Hodak, ki ima očeta Slovenca, bi lahko igral tudi za Slovenijo, a je povabilo v zadnjem trenutku zavrnil, je razkril za Sportske novosti.

Hrvaška trenutno ogromno upov pri svoji nogometni prihodnosti polaga na pleča 19-letnega člana Hajduka Luko Hodaka, ki je pred kratkim debitiral v dresu splitskega kluba, s katerim ga pogodba veže do leta 2029. Takoj je opozoril nase in navdušil javnost ter si priboril tudi mesto v reprezentanci do 21 let.

Hodak bi sicer lahko zaigral tudi za Slovenijo, od katere je prejel povabilo, je razkril za Sportske novosti. "Da, Slovenci so me klicali. To se je zgodilo, ko sem bil še igralec do 17 let in takrat nisem bil vpoklican v hrvaško reprezentanco. Slovenci so to vedeli, zato so me želeli videti v svoji reprezentanci. Moj oče je Slovenec, ima slovensko državljanstvo. Iskreno, v nekem trenutku sem celo pomislil, da bom sprejel ta klic, Slovenija se je uvrstila na evropsko prvenstvo, zato sem razmišljal o odhodu. Ampak sem se vseeno odločil počakati na klic Hrvaške – in sem ga dočakal," je še razložil mladi nogometaš.

