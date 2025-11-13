Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

slovenska nogometna reprezentanca do 21 let hrvaška nogometna reprezentanca Luka Hodak

Četrtek, 13. 11. 2025, 13.13

1 minuta

Mladi hrvaški biser razkril: Slovenci so me klicali

Luka Hodak | Luka Hodak bi lahko nosil tudi dres Slovenije. | Foto Guliverimage

Luka Hodak bi lahko nosil tudi dres Slovenije.

Foto: Guliverimage

Devetnajstletni Luka Hodak je nogometaš Hajduka, njegove predstave na desnem krilu pa so prepričale tudi hrvaškega selektorja reprezentance do 21 let. Hodak, ki ima očeta Slovenca, bi lahko igral tudi za Slovenijo, a je povabilo v zadnjem trenutku zavrnil, je razkril za Sportske novosti.

Hrvaška trenutno ogromno upov pri svoji nogometni prihodnosti polaga na pleča 19-letnega člana Hajduka Luko Hodaka, ki je pred kratkim debitiral v dresu splitskega kluba, s katerim ga pogodba veže do leta 2029. Takoj je opozoril nase in navdušil javnost ter si priboril tudi mesto v reprezentanci do 21 let.

Hodak bi sicer lahko zaigral tudi za Slovenijo, od katere je prejel povabilo, je razkril za Sportske novosti. "Da, Slovenci so me klicali. To se je zgodilo, ko sem bil še igralec do 17 let in takrat nisem bil vpoklican v hrvaško reprezentanco. Slovenci so to vedeli, zato so me želeli videti v svoji reprezentanci. Moj oče je Slovenec, ima slovensko državljanstvo. Iskreno, v nekem trenutku sem celo pomislil, da bom sprejel ta klic, Slovenija se je uvrstila na evropsko prvenstvo, zato sem razmišljal o odhodu. Ampak sem se vseeno odločil počakati na klic Hrvaške – in sem ga dočakal," je še razložil mladi nogometaš.

Joshua Kimmich
Sportal Poškodba zvezdnika Bayerna in Nemčije
Louis Buffon
Sportal Sin Gianluigija Buffona dosegel hat-trick za Češko
Euro 2024 Slovenija Srbija navijači
Sportal Srbi v šoku: kako je to mogoče?
slovenska nogometna reprezentanca do 21 let hrvaška nogometna reprezentanca Luka Hodak
