Nemška nogometna reprezentanca bo na odločilnih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 nastopila brez poškodovanega kapetana Joshue Kimmicha. Tridesetletni zvezdnik Bayerna si je na sredinem treningu elfa poškodoval gleženj, zato ga ne bo na petkovi tekmi proti Luksemburgu, je sporočila Nemška nogometna zveza (DFB).

Kapetan bo kljub vsemu odpotoval na petkovo gostovanje, vodstvo reprezentance pa meni, da bo nato v ponedeljek že lahko nastopil na zadnji tekmi kvalifikacij, ko bodo Nemci v Leipzigu gostili Slovake.

V skupini A sta v najboljšem položaju Nemčija in Slovaška in imata obe po devet točk, v igri je tudi še Severna Irska s šestimi.

Mesto Kimmicha na desnem boku bo verjetno prevzel Ridle Baku, ki se je oktobra odzval na klic Juliana Nagelsmanna in se vrnil v nemško reprezentanco.

Za zdaj ni znano, kdo bo na tekmi nosil kapetanski trak. Namestnika Kimmicha, Antonio Rüdiger in Kai Havertz, zaradi poškodb ne moreta igrati. Po Kimmichu (105 nastopov) ima največ nastopov za nemško reprezentanco Leroy Sane (70), ki pa ga je selektor elfa vpoklical za poskusno dobo.

