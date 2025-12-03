Slovenska pevka Iris Ošlaj je po ločitvi spet našla srečo v ljubezni. Kot je pojasnila za revijo Lady, se je z novim partnerjem spoznala ob koncu poletja na znani aplikaciji za zmenke Tinder.

Za pevko Iris Ošlaj, ki deluje kot samostojna izvajalka in tudi v zasedbi Sopranos, je po ločitvi v ljubezni znova posijalo sonce. "Glede na to, da je danes kar izziv spoznati nove ljudi, sploh za mamico, ki ji zmanjka časa za družabne dogodke, sem si rekla, da poskusim z zmenkovanjem in spoznavanjem prek aplikacije," je za revijo Lady priznala pevka.

V njem je prepoznala vse, kar si je v zadnjih letih želela zase

Dodala je, da je že ob prvem srečanju z novim partnerjem Rokom v njem prepoznala vse, kar si je v zadnjih letih želela zase. "Verjetno bi se v nekem normalnem ritmu življenja zelo težko srečala, bilo pa nama je namenjeno, da greva na Tinder hkrati in se tam najdeva," je še povedala pevka in vse tiste, ki so željni spoznati svojo sorodno dušo, povabila k uporabi tovrstnih aplikacij. Ob tem je posvarila tudi pred njihovimi morebitnimi nevarnostmi in pastmi, a dodala, da ne bo narobe, če se kdaj odprejo novim priložnostim in se odzovejo povabilu na kavo ali pogovoru.

Ošlaj je za omenjeno revijo povedala, da je njuna zveza še zelo mlada, a sta si z novim partnerjem kljub temu že ustvarila ogromno lepih skupnih trenutkov, tako sama zase kot tudi v družbi njunih otrok. "Najina zveza je še zelo sveža, ampak vse od takrat zajemava življenje z veliko žlico," je še v reviji povedala pevka.

Kot ena velika družina, z njenima otrokoma in Rokovim otrokom iz prejšnje zveze, so se odločili tudi za jesenski oddih na sončnem otoku Fuerteventura, od koder so se vrnili polni novih vtisov in doživetij.

